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تابناک
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آخرین خبرواکنش به ادعای بی‌اساس مداخله ایران در یمن
کد خبر: 4200020 بازدید: 432۰

عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک

منتخب عکس‌های روز جهان در تابناک، مروری تصویری بر مهم‌ترین رویدادها و لحظه‌های ثبت‌شده در نقاط مختلف جهان است؛ مجموعه‌ای روزانه که با قاب‌های دقیق و تاثیرگذار، تازه‌ترین تحولات و صحنه‌های دیدنی را برای مخاطبان بازتاب می‌دهد.این گزارش به‌مرور تکمیل می‌شود.

سانیا، چین، شناگرانی که لباس پری دریایی پوشیده‌اند، در تفرجگاه آتلانتیس سانیا هنرنمایی می‌کنند.
سانیا، چین، شناگرانی که لباس پری دریایی پوشیده‌اند، در تفرجگاه آتلانتیس سانیا هنرنمایی می‌کنند.
لندن، انگلستان اولین فروشگاه گل سرسبد هری پاتر در خیابان آکسفورد افتتاح شد.
لندن، انگلستان اولین فروشگاه گل سرسبد هری پاتر در خیابان آکسفورد افتتاح شد.
احمدآباد، هند، راهبان جین در امتداد خیابان قدم می‌زنند تا از ساکنان محلی غذا جمع‌آوری کنند.
احمدآباد، هند، راهبان جین در امتداد خیابان قدم می‌زنند تا از ساکنان محلی غذا جمع‌آوری کنند.
شهر غزه، نوار غزه، زنی در حال معاینه چشم مصنوعی یک دختر ۱۵ ساله فلسطینی است که در حمله اسرائیل زخمی شده است.
شهر غزه، نوار غزه، زنی در حال معاینه چشم مصنوعی یک دختر ۱۵ ساله فلسطینی است که در حمله اسرائیل زخمی شده است.
شانگهای، چین زنی که بیرون رستوران نشسته است
شانگهای، چین زنی که بیرون رستوران نشسته است
ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی، یک رأی‌دهنده در حال انداختن رأی خود در یک حوزه رأی‌گیری در جریان انتخابات دولت محلی
ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی، یک رأی‌دهنده در حال انداختن رأی خود در یک حوزه رأی‌گیری در جریان انتخابات دولت محلی
مالاتیا، ترکیه، کشاورزی در حال برداشت سیب‌هایش
مالاتیا، ترکیه، کشاورزی در حال برداشت سیب‌هایش
لندن، انگلستان، پلیس معترضان را از مقابل دادگاه عالی، جایی که یکی از بنیانگذاران گروه «اقدام فلسطین»، تصمیم وزیر کشور مبنی بر ممنوعیت این گروه تحت قوانین ضد تروریسم را به چالش می‌کشد، بیرون می‌کند.
لندن، انگلستان، پلیس معترضان را از مقابل دادگاه عالی، جایی که یکی از بنیانگذاران گروه «اقدام فلسطین»، تصمیم وزیر کشور مبنی بر ممنوعیت این گروه تحت قوانین ضد تروریسم را به چالش می‌کشد، بیرون می‌کند.
سرینگر، هند. مردم در حال عبور از میان اردوگاهی از سرپناه‌های موقت هستند که در اثر آتش‌سوزی ویران شده‌اند.
سرینگر، هند. مردم در حال عبور از میان اردوگاهی از سرپناه‌های موقت هستند که در اثر آتش‌سوزی ویران شده‌اند.
جوجوی، آرژانتین. نمکزار سالیناس گراندس
جوجوی، آرژانتین. نمکزار سالیناس گراندس
رم، ایتالیا. سرجیو ماتارلا، رئیس جمهور ایتالیا، در حال گذاشتن تاج گل بر مزار سرباز گمنام.
رم، ایتالیا. سرجیو ماتارلا، رئیس جمهور ایتالیا، در حال گذاشتن تاج گل بر مزار سرباز گمنام.
ادنبریج، انگلستان. اعضای انجمن آتش‌بازی ادنبریج از مجری شب آتش‌بازی خود رونمایی کردند.
ادنبریج، انگلستان. اعضای انجمن آتش‌بازی ادنبریج از مجری شب آتش‌بازی خود رونمایی کردند.
نارایانگنج، بنگلادش. یک کارگر پوشاک در اعتراض به افزایش حقوق، گاز اشک‌آور شلیک شده توسط پلیس را به سمت خود پرتاب می‌کند.
نارایانگنج، بنگلادش. یک کارگر پوشاک در اعتراض به افزایش حقوق، گاز اشک‌آور شلیک شده توسط پلیس را به سمت خود پرتاب می‌کند.
تهران، ایران. مردم در سالگرد تسخیر لانه جاسوسی، در تجمعی در مقابل سفارت سابق آمریکا، پرچم‌های آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیدند.
تهران، ایران. مردم در سالگرد تسخیر لانه جاسوسی، در تجمعی در مقابل سفارت سابق آمریکا، پرچم‌های آمریکا و اسرائیل را به آتش کشیدند.
یک معامله‌گر در حال تماشای صفحه نمایش خود در بازار سهام فرانکفورت، آلمان، چهارشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۶.
یک معامله‌گر در حال تماشای صفحه نمایش خود در بازار سهام فرانکفورت، آلمان، چهارشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۶.
مردم در انتخابات محلی در شهرک الکساندرا، حومه ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی، چهارشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۶ رأی می‌دهند.
مردم در انتخابات محلی در شهرک الکساندرا، حومه ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی، چهارشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۶ رأی می‌دهند.
یک معترض با ماسک دونالد ترامپ در جریان نشست خبری در شهر کوئزون علیه سفر احتمالی او به اجلاس آسه آن دست به اعتراض زد
یک معترض با ماسک دونالد ترامپ در جریان نشست خبری در شهر کوئزون علیه سفر احتمالی او به اجلاس آسه آن دست به اعتراض زد
کارگران در حال چرخاندن چرخ دستی‌های قهوه در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، چهارشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۶.
کارگران در حال چرخاندن چرخ دستی‌های قهوه در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، چهارشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۶.
حضور راسل برند، کمدین و بازیگر بریتانیایی، به همراه همسرش در دادگاه ساوت‌ورک لندن؛ او با اتهام تجاوز و آزار جنسی شش زن روبه‌روست
حضور راسل برند، کمدین و بازیگر بریتانیایی، به همراه همسرش در دادگاه ساوت‌ورک لندن؛ او با اتهام تجاوز و آزار جنسی شش زن روبه‌روست
بازداشت و انتقال مدیران یک بانک بحران‌زده در پاراگوئه به دادستانی مبارزه با فساد؛ با بالا گرفتن بحران مالی و مداخله بانک مرکزی.
بازداشت و انتقال مدیران یک بانک بحران‌زده در پاراگوئه به دادستانی مبارزه با فساد؛ با بالا گرفتن بحران مالی و مداخله بانک مرکزی.
مراسم سالگرد تسخیر سفارت سابق آمریکا در تهران؛ لگدمال کردن پرچم‌های ایالات متحده و اسرائیل توسط شرکت‌کنندگان در تجمع.
مراسم سالگرد تسخیر سفارت سابق آمریکا در تهران؛ لگدمال کردن پرچم‌های ایالات متحده و اسرائیل توسط شرکت‌کنندگان در تجمع.
نمای هوایی از اردوگاه آوارگان «الفردوس ۲» در حومه عدن، یمن
نمای هوایی از اردوگاه آوارگان «الفردوس ۲» در حومه عدن، یمن
فرار پلیس و افراد حاضر از سنگ‌پرانی کارگران معترض بنگلادشی در جریان اعتراضات کارگری به دستمزدها در نارایان‌گنج (چهارشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۶).
فرار پلیس و افراد حاضر از سنگ‌پرانی کارگران معترض بنگلادشی در جریان اعتراضات کارگری به دستمزدها در نارایان‌گنج (چهارشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۶).
نمایش موشک‌های نمایشی با شعار ضدآمریکایی در رژه روز وحدت ملی در سن‌پترزبورگ روسیه
نمایش موشک‌های نمایشی با شعار ضدآمریکایی در رژه روز وحدت ملی در سن‌پترزبورگ روسیه
حضور معترض و گردشگران در پارک لافایت در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن (سه‌شنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۶).
حضور معترض و گردشگران در پارک لافایت در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن (سه‌شنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۶).
پاپ لئو چهاردهم، چهارشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۶، برای دیدار عمومی هفتگی خود در میدان سنت پیتر واتیکان حاضر می‌شود.
پاپ لئو چهاردهم، چهارشنبه، ۴ نوامبر ۲۰۲۶، برای دیدار عمومی هفتگی خود در میدان سنت پیتر واتیکان حاضر می‌شود.
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