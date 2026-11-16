تهران دومین شهر آلوده جهان / مدارس تعطیل نشدند!

آلودگی هوای تهران روز دوشنبه ۲۵ آبان به حدی رسید که ۲۲ ایستگاه سنجش، هوای ناسالم برای همه گروه‌ها ثبت کردند و شاخص کیفیت هوا در وردآورد به ۱۹۸ رسید. با وجود گسترش وضعیت قرمز از غرب تهران تا مرکز و جنوب پایتخت، مدارس و اداره‌ها باز ماندند.



به گزارش تابناک، رسانه ایندیپندنت فارسی در گزارشی به بررسی وضعیت هوای پایتخت ایران پرداخت و نوشت: بر اساس گزارش روز دوشنبه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص ۲۴ساعته کیفیت هوای پایتخت به ۱۶۶ رسید و در محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفت. ایستگاه‌های دانشگاه تهران، میدان امام خمینی، پارک رازی، شادآباد و فرمانداری شهرری هم در وضعیت قرمز بودند.

تهران یک روز پیش‌تر، عصر یکشنبه ۲۴ آبان، در رتبه‌بندی لحظه‌ای آی‌کیوایر با شاخص ۱۹۳، پس از کلکته و بالاتر از پکن، در جایگاه دوم آلوده‌ترین شهرهای بزرگ قرار گرفت. شاخص تهران ساعاتی بعد به ۱۹۶ رسید و پایتخت در زمان بررسی همچنان در رتبه دوم بود. ویدیویی که روز دوشنبه به ایندیپندنت فارسی رسیده نیز غبار تیره‌ای را بر فراز پایتخت نشان می‌دهد که ساختمان‌های دوردست به‌سختی از میان آن دیده می‌شوند.

مدارس باز ماندند، هواشناسی دوباره هشدار داد

ادامه فعالیت مدارس و اداره‌ها در شرایطی که هوای بخش‌هایی از تهران برای همه گروه‌ها ناسالم بود، انتقادهایی را از تصمیم کارگروه اضطرار برانگیخت.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در توجیه اعمال نشدن محدودیت‌های تازه در روز دوشنبه، به شاخص ۱۴۸ در ساعات ابتدایی روز و پیش‌بینی وزش باد و بارندگی استناد کرد. اما ساعاتی بعد، هواشناسی تهران در هشدار زرد تازه‌ای اعلام کرد که پایداری نسبی جو و نبود باد موثر می‌تواند غلظت ذرات معلق را در مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت، بازهم بالاتر ببرد. همچنین هواشناسی از شهروندان، به‌ویژه کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی، خواست تا جای ممکن از منازل خارج نشوند.