دستیار رئیس‌جمهور روسیه گفت: ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ روسای جمهور روسیه و چین در دیدار خود درباره تمامی مسائل مهم در دستور کار بین‌المللی و منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.



به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه شامگاه چهارشنبه اظهار کرد: دیدار دوجانبه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین پس از نشست عمومی اجلاس سران اپک برگزار شد. به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه شامگاه چهارشنبه اظهار کرد: دیدار دوجانبهرئیس‌جمهور روسیه ورئیس‌جمهور چین پس از نشست عمومی اجلاس سران اپک برگزار شد.

بنا بر این گزارش، اوشاکوف همچنین گفت: پوتین و شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین در دیدار خود، موضوع مذاکرات مربوط به اوکراین را مورد بررسی قرار دادند.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه، مذاکرات اخیر میان رهبران روسیه و چین را سازنده توصیف کرد و گفت این گفت‌وگوها در فضایی دوستانه و صمیمانه انجام شد و دو طرف به‌صراحت با یکدیگر صحبت کردند.