رؤسای جمهور روسیه و چین در دیداری دوجانبه بر تقویت همکاری‌های راهبردی و پیشبرد نظم چندقطبی در جهان تأکید کردند.

به گزارش تابناک؛ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در حاشیه نشست سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) در شهر شنژن اعلام کرد همکاری‌های مسکو و پکن با شتاب بیشتری ادامه دارد و به سود مردم دو کشور است.

پوتین با اشاره به رویکرد مشترک دو کشور در عرصه سیاست خارجی گفت روسیه و چین برای شکل‌دهی به نظمی عادلانه‌تر و چندقطبی در جهان، رویکردی سازنده و مشترک دارند.

وی همچنین تأکید کرد تجارت دوجانبه دو کشور طی چند سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار باقی مانده و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۶ نیز حفظ شود. به گفته پوتین، مبادلات گردشگری میان دو کشور نیز با تسهیل سفر بدون روادید از سوی چین، تا ۴۳ درصد افزایش یافته است.

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به گسترش همکاری‌های اقتصادی، حمل‌ونقل و انسانی میان دو کشور افزود همکاری‌های مسکو و پکن بر پایه معاهده حسن همجواری، دوستی و همکاری که ۲۵ سال پیش امضا شد، همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارد.

در مقابل، شی جین‌پینگ روابط چین و روسیه را «به استواری کوه و تزلزل‌ناپذیر» توصیف کرد و گفت این روابط با وجود دشواری‌ها و تحولات بین‌المللی همچنان پایدار است و چشم‌انداز گسترده‌ای برای توسعه دارد.

رئیس‌جمهور چین همچنین بر ضرورت تعمیق همکاری‌های چندجانبه، ایفای مسئولیت قدرت‌های بزرگ و پیشبرد نظم چندقطبی و دموکراتیک‌تر شدن روابط بین‌الملل تأکید کرد.

شی جین‌پینگ در پایان اعلام کرد چین آماده است در همکاری با روسیه و دیگر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، برای گسترش چشم‌اندازهای اقتصادی و تأمین رفاه منطقه تلاش کند.

منبع: مهر



