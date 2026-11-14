روسای جمهوری آمریکا، روسیه و چین در حاشیه اجلاس سالانه سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک دیدار خواهند داشت؛ این خبر قریب‌الوقوع را یک رسانه آمریکایی اعلام کرد.

نشست سرنوشت‌ساز ترامپ، پوتین و شی در چین

به گزارش تابناک؛ روزنامه نیویورک پست گزارش داد، روسای جمهوری آمریکا، روسیه و چین روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس سالانه سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک (APEC) در شنژن دیداری سه‌جانبه برگزار خواهند کرد.

نیویورک پست بامداد شنبه به نقل از یک مقام کاخ سفید نوشت، انتظار می‌رود، این مذاکرات سه‌جانبه عمدتا بر تدوین یک پیمان کنترل تسلیحاتی متمرکز باشد و همچنین ممکن است که جنگ علیه ایران و مساله کره شمالی نیز مورد بحث قرار گیرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این احتمال برگزاری این نشست سه‌جانبه میان کشورهایی که بیشترین سلاح‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند، مطرح کرده بود.

ترامپ روز یکشنبه گفت: فکر می‌کنم یکی از دیدارها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جینپینگ رئیس جمهور چین است که جالب توجه خواهد بود.

وی افزود: ما درباره مسائل بسیاری صحبت خواهیم کرد، از جمله خلع سلاح هسته‌ای؛ اما موضوعات متنوع دیگری هم مطرح خواهد شد. ما در تلاشیم تا به جنگ در ایران پایان دهیم و در این مسیر عملکرد خوبی داشته‌ایم.

ترامپ از زمان دیدار ماه اوت سال گذشته در آلاسکا که بر تلاش‌های او برای میانجی‌گری به منظور پایان دادن به جنگ در اوکراین متمرکز بود، ملاقات حضوری دیگری با پوتین نداشته است.

انتظار می‌رود که جنگ اوکراین یکی از موضوعات مورد بحث در نشست آتی وی بود. ترامپ همچنین در ماه سپتامبر میزبان شی جینپینگ در کاخ سفید بود.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه چین، سی‌وسومین اجلاس رهبران اقتصادی آسیا و اقیانوسیه APEC با حضور سران دولت‌ها و کشورها، با شعار «ساخت جامعه آسیا-اقیانوسیه برای رفاه مشترک» در روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر(۲۷ و ۲۸ آبان) برگزار می‌شود.

پیش از این نشست، نمایندگان بخش تجاری و دولت‌ها در روزهای ۱۷ و ۱۸ نوامبر در اجلاس مدیران عامل اپک گرد هم خواهند آمد.

اجلاس رهبران اقتصادی آسیا و اقیانوسیه که از ۲۱ اقتصاد منطقه اقیانوس آرام تشکیل شده است، نخستین بار در سال ۱۹۸۹ برگزار شد.

چین پیش‌تر در سال ۲۰۰۱ در شانگهای و در سال ۲۰۱۴ در پکن میزبان این اجلاس بوده است.

منبع: ایرنا



