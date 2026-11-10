همچنین ترتیباتی برای بحث در مورد بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، بدون مشخص کردن دامنه ماموریت آنها، در حال انجام است.

به گزارش تابناک؛ العربیه به نقل از منابع مطلع خبر داد: آمریکا، غنی سازی داخل ایران را پذیرفت.

این شبکه درباره جزئیات پیشنهادات میانجی‌ها به ایران وآمریکا اضافه کرد: پیشنهاد جدید قطر و پاکستان شامل بخش‌های مختلف از جمله هسته ای است. واشنگتن غنی‌سازی اورانیوم در ایران را تا ۳.۶۷٪ مجاز دانست. همچنین آمریکا دارایی‌های ایران بین ۶ تا ۹ میلیارد دلار را آزاد خواهد کرد.

دولت ترامپ قبل از این هر گونه غنی سازی در ایران را قبول نمی‌کرد در مقابل، غنی سازی در خاک ایران، خط قرمز اصلی تهران است. اگر دولت ترامپ، غنی سازی داخل ایران را قبول کند به این معنی است که دو طرف می‌توانند به توافق هسته ای برسند.

دیگر بخش‌های خبر العربیه این گونه است: پیشنهاد قطر و پاکستان مذاکرات جدی بین واشنگتن و تهران را احیا می‌کند.

همچنین ترتیباتی برای بحث در مورد بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، بدون مشخص کردن دامنه ماموریت آنها، در حال انجام است.

واشنگتن غنی‌سازی اورانیوم در ایران را تا ۳.۶۷٪ مجاز دانسته و تهران موافقت کرده است.

طبق چارچوب پیشنهادی، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد. محاصره دریایی بلافاصله برداشته خواهد شد.

منبع: عصرایران



