قیمت خودرو در بازار امروز 19 آبان ماه 1405

به گزارش تابناک، قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار برخلاف روزهای اخیر تغییر مسیر داده و با ثبت روند نزولی در تمامی محصولات داخلی و مونتاژی، بخشی از افزایش‌های سنگین گذشته را پس داده است.

بررسی بازار نشان می‌دهد، خودرو در روزهای اخیر حتی در برابر برخی اخبار منفی نیز واکنش افزایشی شدیدی نشان نداده است. این موضوع از یک طرف می‌تواند نشانه ضعف تقاضا و رکود سنگین حاکم بر بازار باشد، به این معنا که حجم خریداران واقعی به اندازه‌ای کاهش یافته که دیگر توانی برای هل دادن قیمت‌ها به سمت بالا وجود ندارد.

از سوی دیگر، همین رفتار خنثی و انباشت انتظارات می‌تواند یک ریسک جدی برای آینده بازار ایجاد کند؛ به این صورت که اگر یک شوک سیاسی یا اقتصادی جدید اتفاق بیفتد، ممکن است بخشی از افزایش قیمتی که در روزهای گذشته رخ نداده، به‌صورت فشرده و ناگهانی خودش را در بازار نشان دهد و جهش تازه‌ای را رقم بزند.

در نهایت، اگر اتفاق منفی تازه‌ای رخ ندهد، ثبات نسبی محتمل‌ترین سناریو برای روزهای پیش‌رو خواهد بود؛ اما با در نظر گرفتن ساختار شکننده اقتصاد و فضای پرنوسان سیاسی، نمی‌توان احتمال بروز واکنشی ناگهانی از سوی بازار به شوک‌های احتمالی را نادیده گرفت.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان ارزان شد و در سطح سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان قرار گرفت. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده امروز ۲۵ میلیون تومان کاهش قیمت را ثبت کرد و سه میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته افت ۸۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به چهار میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان رسید و تارا دنده‌ای نیز امروز با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، در بازار سه میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر امروز با افت ۱۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون تومان رسید و ساینا S نیز نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون تومان کاهش یافت و یک میلیارد و ۸۰۱ میلیون تومان قیمت خورد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت تیگو ۸ پرومکس نسبت به روز گذشته با افت ۱۹۰ میلیون تومانی مواجه شد و به ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت هایما S ۷ پرو نیز امروز ۵۰ میلیون تومان کاهش داشت و در بازار هفت میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله شد.

در ادامه روند کاهشی بازار، فیدلیتی الیت هفت‌نفره نسبت به روز گذشته ۵۰ میلیون تومان ارزان شد و هفت میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و قیمت کی‌ام‌سی J ۷ صفر امروز ۲۰ میلیون تومان کاهش داشت و در سطح هفت میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان قرار گرفت.



