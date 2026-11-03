قیمت خودرو در بازار امروز 12 آبان ماه

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو در ادامه روند صعودی روز گذشته، همچنان افزایشی است و طی دو روز گذشته شدیدترین رشد قیمتی را در آبان‌ماه تجربه کرده است.



بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد موج جدید افزایش قیمت‌ها در شرایطی شکل گرفته که حجم معاملات به پایین‌ترین سطح خود رسیده و عملاً تحرک اصلی بازار به تغییر قیمت‌های اعلامی محدود شده است؛ به‌طوری‌که خبری از تقاضای واقعی و معاملات پرحجم نیست.



در این میان، رشد قیمت خودروهای مونتاژی به‌مراتب شدیدتر از محصولات داخلی بوده، اما افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز ادامه دارد و خودروهای اقتصادی که پیش‌تر به دلیل قیمت مناسب‌تر در دسترس طیف گسترده‌تری از مصرف‌کنندگان قرار داشتند، اکنون با رشد قیمت‌ها از توان خرید بسیاری از متقاضیان خارج شده‌اند.



در کنار شرایط تورمی بازار خودرو، اخبار مربوط به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها از سوی خودروسازان، به عاملی تازه برای تقویت موج گرانی در بازار آزاد تبدیل شده است. همچنین افزایش تعرفه خودروهای وارداتی بر بازار خودروهای داخلی و مونتاژی اثر گذاشته و بر پیچیدگی شرایط افزوده است.



در چنین فضایی، پیش‌بینی دقیق مسیر قیمت‌ها دشوار شده و تردید خریداران و فروشندگان درباره انجام معاملات همچنان ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد تا زمانی که سیگنال مثبت و معتبری، به‌ویژه در زمینه توافق و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، به بازار نرسد، تمایل افزایشی قیمت‌ها حفظ شود.





قیمت خودروهای داخلی



در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ امروز با رشد ۳۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت دنا پلاس ۶ دنده نیز ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح سه میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان قرار گرفت.



از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۳۰ میلیون تومانی، چهار میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان اعلام شد و قیمت تارا اتوماتیک توربو هم نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان بالا رفت و به چهار میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان رسیده است.



در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر امروز یک میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان اعلام شد و قیمت ساینا S نیز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی در بازار یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.





قیمت خودروهای مونتاژی



قیمت آریزو ۸ نسبت به روز گذشته ۹۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و به ده میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت تیگو ۸ پرومکس نیز با رشد ۱۰۰ میلیون تومانی در سطح ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.



در ادامه روند افزایشی بازار، فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره امروز افزایش ۹۰۰ میلیون تومانی را ثبت کرد و ۱۱ میلیارد تومان قیمت خورد. در همین حال، قیمت جک J۴ صفر در بازار سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اعلام شد.