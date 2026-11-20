مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از کاهش ۳ درصدی مصرف بنزین در ۱۱ استان کشور پس از اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت جایگاه به کارت سوخت شخصی خبر داد

به گزارش تابناک؛ کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از کاهش ۳ درصدی مصرف بنزین در ۱۱ استان کشور پس از اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت جایگاه به کارت سوخت شخصی خبر داد و گفت: نواقص و مشکلات اجرای این طرح در حال شناسایی و برطرف شدن است.

کرامت ویس‌کرمی با اشاره به نحوه اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های شخصی اظهار کرد: در این طرح، میزان استفاده از کارت‌های جایگاه در ماه‌های گذشته در هر استان محاسبه و بر تعداد خودروهای شخصی همان استان تقسیم شد. سپس حاصل این محاسبه به‌عنوان سهمیه نرخ سوم در لایه سوم کارت سوخت شخصی مالکان خودروها اختصاص یافت.

وی افزود: اجرای این طرح از ابتدای آبان‌ماه در ۱۱ استان کشور آغاز شده و بر اساس آمارهای موجود، تاکنون مصرف بنزین در این استان‌ها در مقایسه با ۲۴ روز نخست آبان‌ماه سال ۱۴۰۴، حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به برخی مشکلات و نواقص اجرایی این طرح تصریح کرد: طبیعتاً در جریان اجرای طرح، برخی نواقص و ناهماهنگی‌ها وجود داشته که بخش زیادی از آن‌ها شناسایی و برطرف شده است و موارد باقی‌مانده نیز در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: اطمینان می‌دهیم که پیشنهادها و مسائل مطرح‌شده از سوی مردم، دستگاه‌های مختلف و همچنین مواردی که در بازدیدهای میدانی شناسایی می‌شود، با دقت بررسی خواهد شد و تلاش می‌کنیم مشکلات موجود در اجرای طرح برطرف شود.





منبع: باشگاه خبرنگاران جوان