روابط عمومی ارتش اعلام کرد: سامانه‌های بومی ارتش در جنوب کشور، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، موفق به کشف و شناسایی یک فروند جنگنده F-۱۶ آمریکایی بر فراز خلیج فارس شدند.

به گزارش تابناک،اعلام کرد: شامگاه جمعه،مستقر در جنوب کشور، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، موفق به کشف و شناسایی یک فروندبر فراز خلیج فارس شدند.

در جریان این عملیات، سامانه‌های پدافندی پس از رهگیری F۱۶ آمریکایی، اقدام به شلیک موشک به سمت آن کردند که در پی انفجار موشک در مجاورت این هواگرد، جنگنده آمریکایی متجاوز دچار آسیب شده و خلبان آن ناچار به لغو مأموریت و فرود اضطراری در یکی از نزدیک‌ترین فرودگاه‌های منطقه شد.