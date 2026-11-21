به گزارش تابناک؛ دیدار فینال مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان امروز (شنبه ۳۰ آبان) با حضور علی قره‌گوزلو و «تام یانگ فون» از هنگ‌کنگ برگزار شد که طی آن ملی‌پوش ایران با نتیجه ۵ بر یک برابر حریف خود به پیروزی رسید و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

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قره‌گوزلو در حالی به این عنوان ارزشمند دست یافت که حریف هنگ‌کنگی او پیش از این و در مرحله یک‌چهارم نهایی، با شکست امیر سرخوش دیگر نماینده ایران، مانع از صعود وی به جمع چهار بازیکن برتر شده بود. با این وجود، ملی‌پوش ایران در دیدار پایانی برابر این حریف به پیروزی رسید تا ضمن کسب مدال طلا، پاسخ شکست هم‌تیمی خود را نیز در قالب یک قهرمانی شیرین بدهد.