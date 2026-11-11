تیم رونالدو ولخرجترین باشگاه فوتبال جهان شد
رونالدو فقط در زمین فوتبال رکوردشکنی نمیکند.باشگاه النصر با پرداخت دستمزدهای نجومی این بازیکن، عنوان ولخرجترین تیم فوتبال جهان را به خود اختصاص داده است.
به گزارش تابناک؛ سایت Salary Sport امروز(چهارشنبه) اعلام کرد که باشگاه النصر در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ با پرداخت دستمزد سالیانه ۲۹۲ میلیون یورو ولخرجترین تیم فوتبال در جهان شناخته شد.
پولی که النصر برای دستمزد سالیانه بازیکنان هزینه کرده به اندازه دو برابر ارزش کل لیگ برتر ایران است.
رونالدو هزینههای تیم النصر را بالا برد
النصر از سال ۲۰۲۳ با جذب کریستیانو رونالدو به عنوان سرشناسترین فوتبالیست جهان به یکی از پرهزینهترین باشگاههای دنیا تبدیل شد.
براساس گزارش این رسانه، رونالدو با دستمزد سالیانه ۲۰۰ میلیون یورویی تقریبا یک سوم هزینه باشگاه النصر به جیب اسطوره پرتغالی میرود.
النصر حتی بالاتر غولهای بزرگ فوتبال اروپا مثل رئال مادرید، بایرن مونیخ و لیورپول ایستاد.رده بندی ۵ باشگاه پرهزینه جهان به شرح زیر است:۱-النصر عربستان(۲۹۲ میلیون یورو)۲-رئال مادرید(۲۳۴ میلیون یورو)۳-بایرن مونیخ(۲۰۳ میلیون یورو)۴-لیورپول(۱۸۸ میلیون یورو)۵-آرسنال(۱۸۶ میلیون یورو)
منبع: فارس
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