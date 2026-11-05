رونالدو از فوتبال ملی خداحافظی کرد

به گزارش تابناک؛ کریستیانو رونالدو، فوق‌ستاره پرتغالی النصر امروز با انتشار ویدیویی رسما از فوتبال ملی خداحافظی کرد.

اسطوره ۴۱ ساله فوتبال پرتغال که نخستین بار در سال ۲۰۰۳ پیراهن تیم ملی کشورش را بر تن کرد، پس از بیش از دو دهه حضور در سطح ملی تصمیم به خداحافظی گرفت.

رونالدو با انجام ۲۳۴ بازی ملی و به ثمر رساندن ۱۴۶ گل، رکورددار بیشترین تعداد بازی و گل در تاریخ فوتبال ملی مردان جهان است. او همچنین با پرتغال قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ و دو دوره لیگ ملت‌های اروپا را تجربه کرد و در شش دوره جام جهانی به میدان رفت.

خداحافظی رونالدو در شرایطی رقم می‌خورد که او در ماه‌های اخیر با ژرژ ژسوس، سرمربی پرتغال، دچار اختلاف شده بود؛ اختلافی که حتی به ترک اردوی تیم ملی از سوی این فوق‌ستاره منجر شد.

ماجرا از جایی آغاز شد که رونالدو پس از نیمکت‌نشینی مقابل نروژ و اطلاع از اینکه در دیدار بعدی برابر دانمارک نیز در ترکیب اصلی قرار نخواهد گرفت، اردوی پرتغال را ترک کرد. او در توضیح این تصمیم مدعی شد ژسوس به وعده‌های خود درباره میزان بازی کردنش عمل نکرده و این اتفاق باعث از بین رفتن اعتماد میان آن‌ها شده است.

اختلافات اخیر و حواشی ایجادشده، سایه‌ای بر ماه‌های پایانی حضور ملی این اسطوره گذاشت تا در نهایت پرونده یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال در تیم ملی پرتغال بسته شود.