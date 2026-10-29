اعتراف بزرگ رونالدو پس از شکست دادن مسی

مجله فرانس فوتبال در یک رأی‌گیری آنلاین عمومی یک ماهه، برنده این جایزه را تعیین کرد و رونالدو با اختلاف کمی لیونل مسی را شکست داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۹۱
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اعتراف بزرگ رونالدو پس از شکست دادن مسی

به گزارش تابناک؛ فوق‌ستاره پرتغالی فوتبال دنیا، افتخار انتخابش به عنوان بهترین برنده توپ طلای تاریخ را متعلق به همه هواداران فوتبال در سراسر دنیا دانست.
 
پس از برگزاری مراسم توپ طلا بود که مجله فرانس فوتبال از انتخاب توپ طلای کریستیانو رونالدو در سال ۲۰۰۸ به عنوان بهترین توپ طلای تاریخ خبر داد.
 
مجله فرانس فوتبال در یک رأی‌گیری آنلاین عمومی یک ماهه، برنده این جایزه را تعیین کرد و رونالدو با اختلاف کمی لیونل مسی را شکست داد.
 
رونالدو پس از ۲ روز به انتخاب شدن به عنوان بهترین توپ طلای تاریخ توسط مجله فرانس فوتبال واکنش نشان داد و آن را با هواداران به اشتراک گذاشت.
 
رونالدو در پستی در X نوشت: «فوتبال متعلق به هواداران است. از همه هواداران در سراسر جهان متشکرم. جایزه توپ طلای بهترین بازیکن تاریخ، جایزه شما هم هست.»

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منبع: ایرنا

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