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تعطیلی برخی مدارس خوزستان برای فردا سه‌شنبه

کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان از غیرحضوری شدن فعالیت تمامی مراکز آموزشی و دانشگاه‌های پنج شهرستان استان در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه خبر داد.

کد خبر: 4202377تاریخ انتشار: 543 بازدید
تعطیلی مدارس
به گزارش تابناک، در پی افزایش آلودگی هوا ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی، تشدید غلظت آلاینده‌ها و پیش‌بینی پایداری شرایط جوی، جلسه کارگروه استان خوزستان هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد و تصمیماتی برای کنترل آلاینده‌ها و حفاظت از سلامت شهروندان به تصویب رسید.

بر اساس این تصمیم، فعالیت تمامی مراکز آموزشی و دانشگاه‌های شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و شوشتر در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

همچنین از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، خواسته شده است توصیه‌های بهداشتی و اصول خودمراقبتی را در مواجهه با آلودگی هوا رعایت کنند.

در بخش دیگری از مصوبات این کارگروه، دستگاه‌های اجرایی استان موظف شده‌اند تا پایان شرایط مخاطره‌آمیز، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا را اجرا کنند.

بر اساس این مصوبات، شهرداری‌های پنج شهرستان موظف‌اند فعالیت‌های عمرانی آلاینده، از جمله خاک‌برداری و خاک‌ریزی در محدوده شهری را متوقف کنند و با پایش مستمر، از سوزاندن زباله، شاخ‌وبرگ درختان و سایر ضایعات جلوگیری کنند. همچنین در صورت وقوع آتش‌سوزی و انتشار دود، باید بلافاصله برای مهار آن اقدام شود.

جلوگیری از تردد وسایل نقلیه موتوری فاقد برچسب معاینه فنی معتبر، اعم از خودروهای شخصی، عمومی و دولتی، از دیگر مصوبات این کارگروه است و عوامل راهنمایی و رانندگی موظف به برخورد قانونی با متخلفان هستند.

ممنوعیت چند روزه برای سوزاندن مزارع خوزستان

در بخش مربوط به منابع آلاینده کشاورزی نیز تمامی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، کشت و صنعت کارون و سایر شرکت‌ها مکلف شده‌اند تا پایان دوره مخاطره از سوزاندن مزارع خودداری کنند. همچنین هرگونه آتش زدن مزارع کشاورزی، به‌ویژه مزارع شلتوک، در سراسر استان ممنوع اعلام شده است.

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز موظف است بر مزارع نظارت مستمر داشته باشد و در صورت مشاهده آتش‌سوزی ناشی از سوزاندن بقایای کشاورزی، متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند.

کنترل آلایندگی واحدهای صنعتی و نفتی مستقر در شهرستان‌های یادشده و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از تشدید آلودگی هوا نیز از دیگر تکالیف تعیین‌شده در این مصوبات است.

همچنین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و دانشکده‌های علوم پزشکی استان موظف شده‌اند توصیه‌های بهداشتی و راهکارهای خودمراقبتی در مواجهه با آلودگی هوا را از طریق رسانه‌های استانی اطلاع‌رسانی کنند.

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تعطیلیآلودگی هوامدارسخوزستانآموزش غیر حضوری

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