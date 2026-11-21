به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و افت نرخ ارز در کنار رکود معاملات نیز نتوانسته جلودار این افزایش‌ها باشد.

اگرچه انتظار می‌رود کاهش نرخ ارز از مسیر افت انتظارات تورمی و پایین‌آمدن هزینه‌های جایگزینی بر بهای خودرو اثر بگذارد؛ رابطه‌ای که به‌ویژه در بازار خودروهای مونتاژی به دلیل وابستگی بخشی از هزینه‌های تولید، واردات قطعات و تأمین به ارز اهمیت بالایی دارد.

اما اثرگذاری دلار بر بازار همیشه با شدت یکسانی رخ نمی‌دهد، قیمت خودرو در اقتصاد ایران علاوه بر نرخ ارز، از متغیرهای بنیادین دیگری چون انتظارات تورمی، محدودیت عرضه، سیاست‌های تجاری، وضعیت نقدینگی و رفتار فروشندگان تأثیر می‌پذیرد.

در همین حال، وقتی مالک، خودرو را یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای حفظ ارزش دارایی خود می‌داند، افت چندروزه دلار لزوماً به معنای تغییر چشم‌انداز او نیست. فروشندگان معمولاً کاهش نرخ ارز را یک نوسان کوتاه‌مدت تلقی کرده و بر این باورند که با بازگشت دلار به مسیر صعودی، قیمت خودرو نیز دوباره افزایش خواهد یافت؛ انتظاری که حتی اگر محقق نشود، به‌طور مستقیم بر تصمیم فعلی آن‌ها برای عرضه یا عدم عرضه خودرو سایه می‌اندازد.

بر همین اساس، با اینکه دلار همچنان یکی از متغیرهای مهم بازار خودرو به شمار می‌رود، اما در بازاری کم‌معامله و متأثر از انتظارات متناقض، کاهش نرخ ارز به‌تنهایی برای تغییر مسیر قیمت‌ها کافی نیست و تا زمانی که یک سیگنال مثبت به بازار نرسد، گارد افزایشی قیمت خودرو همچنان حفظ خواهد شد.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران‌خودرو، سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ طی یک هفته گذشته با جهش ۴۱۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین، دنا پلاس اتوماتیک طی سه روز گذشته ۴۵ میلیون تومان گران شد و چهار میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.

در این میان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک طی دو روز گذشته افزایش ۵۰ میلیون تومانی را ثبت کرد و در سطح چهار میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در میان محصولات سایپا، کوییک S صفر امروز یک میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان اعلام شد و ساینا S طی یک هفته گذشته ۶۴ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۸۴۶ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

در بازار خودروهای مونتاژی، تیگو ۸ پرومکس از ابتدای آبان‌ماه تاکنون رشد چشمگیر ۹۶۰ میلیون تومانی را به ثبت رساند و به یازده میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان رسید. علاوه بر این، آریزو ۶ طی یک هفته گذشته ۱۵۰ میلیون تومان گران شد و در سطح هفت میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در ادامه روند افزتیشی بازار، فیدلیتی الیت هفت‌نفره طی سه روز گذشته ۳۰ میلیون تومان گران شد و هشت میلیارد و ۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و قیمت جک J ۴ صفر امروز سه میلیارد و ۵۵۲ میلیون تومان اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز



