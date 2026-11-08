قیمت خودرو در بازار امروز 17 آبان ماه 1405

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار پس از ثبت روند صعودی در روزهای گذشته، همگام با کاهش نرخ ارز تغییر مسیر داده و وارد فاز کاهشی شده است؛ روندی که در تمامی خودروهای داخلی و مونتاژی مشهود است.



با این وجود، ریزش امروز را نمی‌توان آغاز یک روند نزولی پایدار دانست؛ چرا که پیشینه معاملات نشان می‌دهد هر زمان بازار خودرو وارد فاز کاهشی شده، این افت دوام چندانی نداشته و پس از مدتی قیمت‌ها مجدداً به مسیر صعودی بازگشته و ریزش قبلی را جبران کرده‌اند.



از همین رو، برخی فعالان بازار بر این باورند که نوسان منفی فعلی می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران مصرفی باشد تا خودروی مدنظر خود را پیش از شکل‌گیری موج بعدی گرانی‌ها تهیه کنند.



در شرایط کنونی، متغیرهای متعددی نظیر تحولات سیاسی و چشم‌انداز توافق، اخبار مربوط به محدودیت واردات، تغییرات احتمالی تعرفه‌ها و زمزمه‌های افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروهای داخلی می‌توانند جهت بازار را دگرگون سازند؛ عواملی که نشان می‌دهند هنوز سیگنال کاهشیِ پایداری به بازار نرسیده است.





قیمت خودروهای داخلی



در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ امروز سه میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان اعلام شد. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده نسبت به روز گذشته ۴۰ میلیون تومان ارزان شد و سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.



از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز با کاهش ۸۰ میلیون تومانی به چهار میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان رسید و تارا دنده‌ای با افت ۳۰ میلیون تومانی در بازار، سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود.



در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر امروز ۳ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و ۷۹۷ میلیون تومان بفروش می‌رسد و ساینا S نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان عقب نشست و یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.





قیمت خودروهای مونتاژی



آریزو ۶ نسبت به روز گذشته با افت ۱۸۰ میلیون تومانی مواجه شد و در سطح هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قرار گرفت. همچنین، فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره کاهش ۱۱۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و ده میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.



در ادامه روند کاهشی بازار، هایما S ۷ پرو نسبت به روز گذشته ۷۰ میلیون تومان ارزان شد و به هفت میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان رسید و قیمت تیگو ۸ پرومکس امروز با نرخ ۱۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان در بازار اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز