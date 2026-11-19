به گزارش تابناک؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا بامداد پنجشنبه مدعی شد که به کمک کشورهای روسیه و چین برای پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران نیاز ندارد.

ترامپ در مصاحبه با خبرنگار شبکه «فاکس‌نیوز» در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در چین، ادعا کرد: «ما نیروی دریایی آنها را شکست داده‌ایم. ما نیروی هوایی آنها را شکست داده‌ایم. ما ضدهوایی آنها را شکست داده‌ایم. موشک‌های آنها به حدود ۱۲ درصد [از زمان قبل جنگ] کاهش یافته است».

وی در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد از روسیه و چین برای پایان دادن به جنگ با ایران کمک بخواهد، اظهار داشت: «من از کسی کمک نمی‌خواهم. صادقانه بگویم، آنها (روسیه و چین) با ما بسیار خوب رفتار کرده‌اند. آنها به سمت ما شلیک نکرده‌اند. آنها [برای شکست محاصره دریایی ایران] کشتی‌هایشان را روانه نکردند».

رئیس جمهور متوهم آمریکا ادعاهای بی‌اساس خود را اینگونه ادامه داد: «آنها (ایران) هنوز تعدادی موشک دارند، اما تعداد آنها به حدود ۱۲ یا ۱۳ درصد از آنچه که بودند، کاهش یافته است. آنها (تهران) می‌خواهند توافق کنند».

ترامپ سپس آرزوهای محال خود درباره تنگه هرمز را تکرار کرد: «ما کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. ما در طول هفته گذشته در تنگه هرمز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تنگه هرمز تجارت انجام دادیم. نفت بیشتری صادر شد».

وی افزود: «متوجه این هم‌پوشانی می‌شوید، قیمت نفت روز پس از انتخابات به‌شدت سقوط کرد».

رئیس جمهور متجاوز آمریکا در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای رسانه‌ای مبنی بر احتمال حمله ایران به این کشور با «بمب کثیف» ، ادعا کرد: «نشانه‌هایی وجود دارد که ایران به‌دنبال سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک است»

اتهامات جدید ترامپ درباره سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک





ترامپ با اتهام‌زنی به ایران گفت: «چون ما راه دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای را بسته‌ایم، حالا به‌دنبال سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک هستند. این اصلاً خوشایند نیست… اگر این اتفاق بیافتد، آنها را [از روی زمین] محو می‌کنیم!»

وی با تکرار توهین‌های بی‌شرمانه به مردم ایران، مدعی شد: «آنها شرور هستند. می‌دانید، آنها آدم‌های بدی هستند. ما این جنگ را شروع نکردیم. این جنگ ۵۱ سال پیش شروع شد».

رئیس جمهور دیوانه آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا مذاکرات با ایران هنوز ادامه دارد، ادعا کرد: «بله ما با آنها صحبت می‌کنیم. آنها می‌خواهند به توافق برسند، اما من توافقی می‌خواهم که پایدار باشد».

ترامپ در این‌زمینه اظهار داشت: «من توافقی می‌خواهم که اگر یک رئیس جمهور احمق یا ضعیف داشته باشیم، که احتمال زیادی دارد، جایگزین نشود».

وی در پاسخ به اینکه آیا نظامیان آمریکایی را تا زمان رسیدن به توافق با ایران در منطقه غرب آیا نگه می‌دارد، گفت: «بله، به زودی آن را تمام می‌کنم. به هر طریقی که شده آن [جنگ] را پایان می‌دهم».

منبع: فارس



