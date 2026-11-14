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آخرین خبرایران در دستور کار نشست تاریخی ترامپ، پوتین و شی؛ ایران قربانی «یالتای جدید» می شود؟
1 دیدگاه2241 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم

نبض خبر

ببینید: خاتمی و روحانی در صف اعدام قرار گرفتند!

تعداد بازدید: ۶۴۸
کد خبر: 4201820 2241 بازدید تاریخ انتشار:
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تصاویری از یکی از تجمعات شبانه منتشر شده که در آن طناب دار نصب شده و در صف اعلام علاوه بر دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو و رضا پهلوی، سید محمد خاتمی و حسن روحانی هم قرار گرفته‌اند. این ویدیو را ببیینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.


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برچسب‌ها:
سید محمد خاتمیاعدامبنیامین نتانیاهوشعارحسن روحانیدونالد ترامپویدیونبض خبررضا پهلویسوپرانقلابیتجمعات شبانه

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱
در انتظار بررسی:
۱۷
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: IR

خیلی کار زشتیه !!!

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