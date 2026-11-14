ببینید: خاتمی و روحانی در صف اعدام قرار گرفتند!

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تصاویری از یکی از تجمعات شبانه منتشر شده که در آن طناب دار نصب شده و در صف اعلام علاوه بر دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو و رضا پهلوی، سید محمد خاتمی و حسن روحانی هم قرار گرفته‌اند. این ویدیو را ببیینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.