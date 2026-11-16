تصاویر عقب نشینی مزدوران سعودی از اطراف باب المندب

تصاویر تازه لحظات کشتن سربازان آمریکایی توسط پهپاد شاهد شبکه سی بی اس و برنامه شصت دقیقه این شبکه در جریان مصاحبه با نظامیان زنده بازگشته و همچنین خان…

ویدیوی انفجار جنون آمیز اسرائیل در لبنان ارتش رژیم اسرائیل برای تخریب یک مسیر زیرزمینی به طول تقریبی ۳۵ متر و شامل دو اتاق نشیمن در روس…