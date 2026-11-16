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تصاویر عقب نشینی مزدوران سعودی از اطراف باب المندب

تعداد بازدید: ۸۲
کد خبر: 4202218 276 بازدید تاریخ انتشار:
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عقب‌نشینی گسترده مزدوران وابسته به عربستان سعودی از فرودگاه زوبید و مناطق اطراف آن نزدیک تنگه باب‌المندب در یمن را می‌بینید.

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برچسب‌ها:
ویدیونبض خبرجنگ عربستان و یمنتنگه باب المندب

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