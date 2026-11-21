به گزارش تابناک؛ سماگلوتاید و سایر داروهای دسته GLP-۱ می‌توانند منجر به کاهش وزن سریع شوند؛ اما اگر مراقب نباشید، ممکن است توده عضلانی خود را نیز از دست بدهید. ورزش مقاومتی (وزنه زدن) به پیشگیری از تحلیل عضلات کمک می‌کند و با تقویت سوخت‌وساز (متابولیسم) بدن، باعث می‌شود بتوانید مزایای کاهش وزن خود را در درازمدت حفظ کنید.

وقتی شروع به از دست دادن توده عضلانی می‌کنید، بازگرداندن آن بسیار دشوار می‌شود. ترکیبی از تمرینات قدرتی و هوازی واقعاً تضمین می‌کند که آنچه از دست می‌دهید، عمدتا بافت چربی باشد.

اما تمرینات مقاومتی که عمدتا شامل وزنه زدن می‌شود، چه مزایایی برای سلامتی دارند؟ تمرینات مقاومتی، وزنه‌برداری و سایر حرکاتی که با وزن بدن انجام می‌شوند (مانند شنای سوئدی) ، به حفظ توده عضلانی و تراکم استخوان کمک می‌کنند، حتی زمانی که در حال کاهش وزن هستید. با افزایش سن به‌ویژه اگر خانمی در دوران پس از یائسگی باشید عضله‌سازی یکی از معدود روش‌هایی است که می‌توانید از طریق آن نرخ متابولیسم پایه خود را افزایش دهید.

اما چرا باید تمرینات مقاومتی را با تمرینات هوازی ترکیب کنیم و اساسا مزایای تمرینات هوازی در زمانی که ما از داروهای لاغری استفاده می‌کنیم چیست؟ فعالیت‌های هوازی مانند پیاده‌روی، دویدن، دوچرخه‌سواری یا شنا، به مدیریت طولانی‌مدت وزن کمک می‌کنند. ترکیب این تمرینات با داروهای دسته GLP-۱، موجب بهبود آمادگی قلبی-تنفسی، حساسیت به انسولین و تحمل گلوکز می‌شود؛ به‌گونه‌ای که این تأثیرات فراتر از آن چیزی است که این داروها به‌تنهایی قادر به ایجاد آن هستند.

مصرف داروهای لاغری باعث می‌شود کالری کمتری مصرف‌کنیم، اما تحت محدودیت مصرف کالری، نیاز به پروتئین افزایش می‌یابد، زیرا بدن بیشتر احتمال دارد که برای تامین سوخت به عضلات روی آورد. یک آزمایش کنترل‌شده که مصرف پروتئین بالاتر را با تمرین مقاومتی در طول یک کمبود شدید کالری ترکیب کرد، به نتیجه‌ای غیرمعمول دست یافت، شرکت‌کنندگان چربی از دست دادند و در عین حال توده بدون چربی به دست آوردند.

ترکیب تمرین استقامتی و هوازی و مصرف پروتئین یک اصلاح اختیاری برای افرادی که به سرعت وزن کم می‌کنند، نیست. این بخشی از پروتکل است که تعیین می‌کند کاهش وزن از چه چیزی تشکیل شده است. در واقع نشان می‌دهد کاهش وزن صحیح و اصولی چگونه باید انجام گیرد.