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انفجار و به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در بحرین + عکس
برخی منابع از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در بحرین خبر دادند.
به گزارش تابناک، شنبه شب آژیرهای هشدار در بحرین به صدا درآمده است.
همزمان، گزارشهایی درباره هدف قرار گرفتن پایگاههای نظامی آمریکا در بحرین منتشر شده است.
تصویری از ستونهای دود از پایگاه آمریکایی در بحرین
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