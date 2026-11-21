برخی منابع از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در بحرین خبر دادند.

انفجار و به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در بحرین + عکس



به گزارش تابناک، شنبه شب آژیرهای هشدار در بحرین به صدا درآمده است.

همزمان، گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین منتشر شده است.