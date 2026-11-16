واکنش رهبر شیعیان بحرین به حکم حبس ابد از سوی رژیم آل خلیفه

شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین به صدور حکم حبس ابد علیه او و شمار دیگری از علمای برجسته این کشور واکنش نشان داد و تأکید کرد که مردم بحرین حکومت ظالم نمی‌خواهند.



به گزارش تابناک به نقل از العهد، آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین که همراه شمار دیگری از علمای برجسته این کشور از سوی رژیم آل خلیفه به حبس ابد محکوم شده است، به این حکم جائرانه واکنش نشان داد.

شیخ عیسی قاسم طی سخنانی در این خصوص گفت: زندانی شدن علما باعث پویا شدن خط جهاد برای اسلام، آزادی، کرامت و احقاق کامل حقوق است. بحرین و مردم باایمان آن، حکومتی مبتنی بر زور را نمی‌خواهند که هدفش به ذلت کشاندن کشور و مردم آن باشد.



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وی تأکید کرد: مردم بحرین به تلاش برای احقاق حقوق خود ادامه خواهند داد. ما از اسلام و آزادی و عزت‌مان عدول نمی‌کنیم. حکومت می‌خواهد که آزادی‌خواهان، علما و طلاب علوم دینی بحرین را زندانی و صدای عزت، کرامت و آزادی را دفن کند.

مردم بحرین عزم خود را برای احقاق حقوقشان حزم کرده‌اند



رهبر شیعیان بحرین تصریح کرد: محال است که مردم مؤمن بحرین با وجود تمام سختی‌ها با سیاست بردگی و به حاشیه رانده شدن مقابله نکنند و در مقابل مصادره حقوقشان سکوت کنند یا مطالبه آن را متوقف کنند و به کمتر از حقوق خود راضی شوند.

شیخ عیسی قاسم خاطرنشان کرد که مردم بحرین عزم خود را برای ادامه تلاش به منظور احقاق حقوقشان با وجود تمام سختی‌ها و مشکلات جزم کرده‌اند.

وی همچنین گفت: زندگی ما با اسلام، آزادی و کرامت گره خورده است و در خصوص هیچ یک از این موارد کوتاهی نخواهیم کرد. در دوره‌های درگیری کسانی پیروز می‌شوند که برای جلب رضایت خداوند تلاش کنند، نه کسانی که به بندگان او ظلم می‌کنند و فساد را در میان مخلوقاتش گسترش می‌دهند.