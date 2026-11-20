فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر قرار داشتن ملت ایران در مقطع حساس تاریخی و رویارویی با استکبار جهانی گفت: امروز جامعه و ملت ایران در جهادی بزرگ و مقدس قرار دارند و همان‌گونه که امام شهید وعده داده بودند، جهادگران انقلاب اسلامی با خستگی‌ناپذیری و آمادگی برای نقش‌آفرینی در این پیچ تاریخی، قله‌های پیش‌رو را فتح خواهند کرد.

به گزارش تابناک؛سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه، روز جمعه در اختتامیه همایش «پیشگامان رهایی» با اشاره به ماهیت مبارزاتی دوران کنونی، گفت: میدان جنگ حق و باطل امروز بیش از هر زمان دیگری در عرصه‌ها و منظر جهانیان قرار دارد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استناد به حدیث شریف «إن الجهاد باب من ابواب الجنة، فتحه الله لخالص اولیائه» ، تاکید کرد که امروز جامعه و ملت ما بیش از همیشه در یک جهاد بزرگ و مقدس برابر دیدگان جهانیان قرار دارد؛ جهادی در ستیز نهایی با استکبار جهانی.

وی در ادامه افزود: همان‌گونه که خداوند وعده فرموده و امام شهید ما نیز نوید آن را داده‌اند، این قله نیز به دست جهادگران انقلاب اسلامی فتح خواهد شد و پس از آن، روزگاری درخشان و قله‌هایی بلند در انتظار ماست.

سرلشکر وحیدی با یادآوری وعده‌ها و بشارت‌های امام شهید، خاطرنشان کرد: ایشان با بیان اینکه «نزدیک قله هستیم» ، از ما خواستند که خسته نشویم و برای نقش‌آفرینی در این پیچ تاریخی آماده باشیم؛ سخنانی که امروز شاهد تحقق و ملاحظه آن‌ها هستیم.

شاهد ناامیدی و یاس در اردوگاه دشمن هستیم

سرلشکر وحیدی، با اشاره به آنچه تاکنون سپری شده است، اظهار داشت: ما بخش بزرگی از نبرد را پشت سر گذاشته و بخش بزرگی را در پیش داریم؛ آنچه تاکنون پشت سر گذاشته‌ایم، نتیجه‌ای همچون ایجاد حس شکست‌خوردگی، ناامیدی، یاس، به هم‌ریختگی و سرگردانی در اردوگاه دشمن بوده است.

وی با اشاره به گزارش‌های مداوم سربازان و نظامیان آمریکایی که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی در میان آن‌هاست، افزود: «امروز شاهد ناامیدی و یاس در اردوگاه دشمن هستیم، در حالی که در سمت مقابل، جبهه حق با شور، نشاط، حماسه و زندگی همراه است.»

سرلشکر وحیدی با توصیف فضای جبهه حق، خاطرنشان کرد: در مقابلِ فروپاشی دشمن، ما با شکوفایی، انسجام، یکپارچگی، قلب‌های به وجد آمده، فکرهای متعالی و اراده‌های مصمم روبرو هستیم؛ این‌ها نشانه‌های جبهه‌ای است که با قدرت و آمادگی کامل، برای حرکت هرچه قوی‌تر به سمت جلو آماده است.

می‌خواستند جمهوری اسلامی را عوض کنند، خودشان عوض شدند

وی در ادامه گفت: دشمن بسیار مغرورانه و متکبرانه وارد صحنه شد متوهمانه گمان می‌کرد می‌تواند چندروزه موضوع(ایران) را حل کند. به بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس گفته بود، ظرف ۷۲ ساعت ارزیابی‌مان را به شما می‌دهیم. بعد از ۷۲ ساعت گفته بودند دو هفته بیشتر طول نمی‌کشد و ظرف دو هفته کار جمهوری اسلامی تمام است!

فرمانده کل سپاه یادآور شد: امروز اندیشمندان و فعالان رسانه‌ای می‌گویند می‌خواستند جمهوری اسلامی را عوض کنند، خودشان عوض شدند، خودشان ضربه خوردند.

وی با بیان اینکه خیلی امکانات آوردند، خیلی امکانات داشتند. این حجم مهمات استفاده‌شده علیه ایران کم‌نظیر است گفت: گمان نمی‌کردند کار این طور پیش برود؛ این همه مهمات، این همه هواپیما، این همه ناو هواپیمابر این‌ها کجا رفت؟ چه شد؟ به کجا رسید؟ حق پیروز شد و باطل به زباله‌دان تاریخ پیوست.

دشمن با شکستی گفتمانی و سیاسی روبه‌رو شده است

فرمانده کل سپاه، در ادامه بر شکست‌های چندبعدی دشمن در عرصه‌های مختلف تاکید کرد و گفت: آنچه در میدان جنگ می‌بینیم، تنها یک شکست نظامی نیست بلکه دشمن با شکستی گفتمانی و سیاسی نیز روبه‌رو شده است. این واقعیت که آن‌ها بارها و بارها برای دریافت کمک از دیگران التماس کرده‌اند، خود گویای شدت شکست آن‌هاست.

وی با اشاره به مواجهه با ائتلافی از قدرت‌های جهانی، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی با تمام توان خود به میدان آمده‌اند، اما با وجود درخواست‌های مکرر از اروپا، کشورهای منطقه و سایر متحدان، آن‌ها در موضع قدرت نبودند. دشمن به وضوح احساس کرد که به تنهایی از پس جمهوری اسلامی بر نمی‌آید؛ به همین دلیل برای جلوگیری از رسیدن هرگونه کمک، سلاح، مهمات یا حتی نفوذ به ایران، به مذاکره و درخواست از کشورهای بزرگ جهان روی آورده‌اند.

سرلشکر وحیدی خاطرنشان کرد: ما با افتخار اعلام می‌کنیم که در این مسیر، جز خدا کسی را نداریم؛ همان‌گونه که امام مان نیز بر این حقیقت تاکید داشتند. با وجود اینکه جبهه دشمن با تمام توانمندی‌ها و حمایت‌های جهانی، از جمله اقدامات ناتو و کشورهای بزرگ، تلاش می‌کند مانع پیشروی ما شود، اما ملت ایران، جوانان، مردم و رهبری ما، در برابر این جبهه بزرگ، با وجود اینکه در ظاهر تنها به نظر می‌رسند، ایستادگی کرده و پیروز میدان شده‌اند.

در دوران نوزایی انقلاب اسلامی هستیم

فرمانده کل سپاه در ادامه با توصیف جایگاه درخشان ملت ایران در چشم جهانیان، اظهار داشت: الگوبرداری از ملت ایران، موضوع اصلی و محور توجه جهانیان است. جایگاه درخشان ملت ما در سطح بین‌المللی، به گونه‌ای است که الگوی حرکت برای دیگران محسوب می‌شود.

وی در ادامه گفت: ما امروز در دوران نوزایی انقلاب اسلامی هستیم. انقلاب ما اکنون به همان جوانی و شور و نشاط روز تولد خود بازگشته است.

سرلشکر وحیدی با یادآوری خاطرات دوران نخست انقلاب، خاطرنشان کرد: برای کسانی که هم‌سن و سال دوران آغاز انقلاب هستند، کاملاً روشن است که امروز، پس از گذشت بیش از چهل سال، ما دوباره با همان شور، نشاط و انرژی به نقطه اول انقلاب بازگشته‌ایم. این پیروزی‌ها و بازگشت به اوج انرژی، نخستین دستاورد بزرگ ماست و انقلاب اسلامی با این شادابی و آمادگی، مسیر طولانی و پرقدرتی را در پیش دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: دستاورد دوم این دوران، ارتقای سطح معنویات در جامعه است. آنچه امروز در میان مردم جاری است، نتیجه‌رویت و لمسِ تحقق وعده‌های راستین الهی است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به تضاد میان قدرت‌های مادی و پیروزی جبهه حق، افزود: از منظر مادی‌گرایان جهان، پیروزی ایران در حالی که تنها و بی‌یاور به نظر می‌رسید، امری بسیار عجیب و باورنکردنی است؛ اما این اتفاق افتاده است.

سرلشکر وحیدی با تاکید بر جایگاه ایمان در جامعه، گفت: این پیروزی‌ها باعث شده است که توجه جامعه به خدا و ارزش‌های الهی به شدت افزایش یابد. امروز با گشوده شدن چشم‌ها بر حقیقت و وعده‌های الهی، عبارت “حسبنا الله و نعم الوکیل” بر زبان همه جاری است و این ارتقای معنویت، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این دوران است.

فرمانده کل سپاه، با یادآوری فداکاری‌های بزرگ پیشوای انقلاب و شهدای گرانقدر، بر پیوند میان خون پاک شهدا و تداوم حیات نظام اسلامی تأکید کرد و گفت: خون پاک امام شهید و سایر شهدا، ضامن استمرار حرکت و بقای این انقلاب بوده و خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به جنایات صورت گرفته، هشدار داد و گفت: در مقابل این خون‌های پاک، دستاوردهای شگفت‌انگیزی حاصل شده است. این تجمع، این احساسات پاک و خواسته‌های بلند شما، در واقع همان انتقام حق و قصاص حق است.

دنیا دیگر برای قاتلان و جنایتکارانی جای امنی نیست

سرلشکر وحیدی با خطاب قرار دادن عاملان جنایات، افزود: دنیا دیگر برای قاتلان و جنایتکارانی که در ایران مرتکب جرم شده‌اند، جای امنی نخواهد بود. آن‌ها باید از شدت ترس و بابت جنایاتی که مرتکب شده‌اند، بر خود بلرزند؛ چرا که حق حتماً قصاص خواهد کرد.

سیطره نیروهای مسلح ما تا عمق آبهای آزاد گسترش یافته است

سرلشکر وحیدی، با اشاره به قدرت عملیاتی نیروهای دریایی، از گسترش دامنه سیطره و اقتدار نیروهای مسلح در آب‌های منطقه خبر داد و اظهار داشت: امروز قدرت رزمندگان نیروی دریایی ما تنها به خلیج فارس و تنگه هرمز محدود نمی‌شود، بلکه این سیطره به فاصله ۵۰۰ کیلومتر و حتی فراتر از آن، تا اعماق دریاهای آزاد گسترش یافته است.

وی با تحلیل علت عقب‌نشینی نیروهای بیگانه افزود: عدم جسارت دشمن برای عبور از محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتری، مستقیما ناشی از قدرت و اقتدار رزمندگان نیروی دریایی ماست که حضورشان در این مناطق، بازدارندگی لازم را ایجاد کرده است.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر هم‌افزایی نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: این اقتدار در تمامی عرصه‌ها جاری است؛ همان‌گونه که در نیروی هوافضا شاهد نمایش قدرت فرماندهان و رزمندگان هستیم، در نیروی زمینی نیز همین قدرت و تسلط در تمامی صحنه‌های نبرد به وضوح مشاهده می‌شود.

دشمن برای تصرف جزایر و سواحل تلاش کرد اما نتوانست

این مقام عالی نظامی کشورمان در ادامه گفت: دشمنان خیلی حرف‌ها زدند، خیلی تلاش‌ها کردند. گفتند می‌خواهند جزایر و سواحل را بگیرند. می‌خواستند بگیرند، اما نتوانستند. چون دیدند آنجا با شیردلانی مواجه خواهند شد که جز مرگ و نابودی و اسارت به دست آنها، چیزی نصیب‌شان نمی‌شود؛ ترسیدند و نیامدند.

سرلشکر وحیدی افزود: نمی‌خواستند در شمال غرب و جنوب شرق ما عملیات کنند؟ می‌خواستند، ولی نتوانستند. چرا نتوانستند؟ چون دیدند همان مردم شمال غرب و جنوب شرق، در کنار رزمندگان ما، در کنار نیروهای زمینی پرافتخار سپاه، آماده‌اند که آن‌ها بیایند تا بزرگ‌ترین ذلت را به آن‌ها بچشانند؛ برای همین نیامدند و ترسیدند.

وی تاکید کرد: دشمن باید بداند که از چنگال رزمندگان مؤمن ما و ملت غیور ما راه فراری جز ذلت ندارد.

فرمانده کل سپاه گفت: دشمن باید بداند که چاره‌ای جز اعتراف به شکست و جز اینکه از این منطقه ما خارج بشود ندارد؛ البته این کار اتفاق افتاده است. گاهی بوده در همین خلیج فارس تا ۱۲۰ شناور نظامی غربی و به‌طور معمول ۷۰ تا ۸۰ شناور بودند؛ امروز ماه‌های طولانی است که خبری از آنها نیست، نه در تنگه هرمز و نه در خارج از تنگه.

دشمن راهی جز اعتراف به شکست ندارد

وی یادآور شد: دشمنان باید بدانند که راهی جز اعتراف به شکست ندارند؛ باید بدانند که راهی جز خروج از منطقه بر آن‌ها باقی نمانده است. ملت ما آنها را تعقیب خواهند کرد تا انتقام خون پاک امام شهید، شهدای میناب و همه شهدای عزیز ما از آنها گرفته شود.

سرلشکر وحیدی ادامه داد: این‌طور نیست که متجاوز تنبیه نشود، متجاوز باید تنبیه شود، متجاوز باید بداند که اگر هر کاری در هر جای دنیا کرد کسی کاری به او نداشت و تسلیم او شدند، اینجا صحنه فرق می‌کند. ملت ما ملت دیگری است، رزمندگان ما رزمندگان دیگری هستن و ما آنها را رها نخواهیم کرد.

وی تاکید کرد: این ندا و مطالبه عمومی ملت ماست و حتی خواست ملت‌های دیگری است که امروز به برکت این بیداری، بیدار شدند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دشمن اشتباهات بزرگی مرتکب شد. این اشتباه موجب شد که امروز بیداری ملت ما و بعثت ملت ما و برانگیختگی ملت ما به همه جاهای دیگر سرایت کند.

خواسته امام راحل و امام شهید پاسداری از اصول نه شرقی و نه غربی با تفکر بسیجی است

سرلشکر وحیدی با بیان اینکه آینده در اختیار جوانان و دانشجویان است، تصریح کرد: انقلاب اسلامی در مرحله جدید با ارزش‌های آفریده شما و این انرژی‌های آزاد شده شما دانشجویان باید کار را به انجام برساند و به انجام خواهید رساند.

وی یکی از افتخارات بسیج دانشجویی را تاکید امام راحل نسبت به آن برشمرد و گفت: ایشان فرمودند که بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن، بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می‌دهد و بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر دادند.

فرمانده کل سپاه اضافه کرد: همچنین امام راحل فرمودند که بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و نشان در گمنامی و بی‌نشانی گرفته‌اند و بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نمودند.

سرلشکر وحیدی یادآور شد: بسیج دانشجویی به فرمان امام راحل در ۲ آذرماه ۱۳۶۷ شکل گرفت که این یک امتیاز بسیار بزرگ است مبنی بر اینکه امام راحل این پیام را به شما گفتند که از قوی‌ترین، عمیق‌ترین، عرفانی‌ترین و البته جهادی‌ترین پیام‌هاست.

وی گفت: همچنین امام راحل فرمودند که اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان خواران از آن دور خواهند بود. همچنین ایشان فرمودند که طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه‌ها باید تمام توان خود در مراکزشان را صرف دفاع از انقلاب و اسلام کنند و فرزندان بسیجی‌ام در این دو مرکز، پاسدار اصول تغییرناپذیر نه شرقی و نه غربی باشند. این جملات خواست‌های امام راحل و امام شهید ما بود.

منبع:ایرنا