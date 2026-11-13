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با حضور در مراسم تشییع پیکر مطرح شهدای گمنام:

فرمانده کل سپاه: کمترین تجاوز دشمن با ضربات هولناک پاسخ داده می‌شود

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه دشمن باید از شکست‌های پی‌درپی خود درس بگیرد، هشدار داد: در غیر این صورت، درس‌های بسیار بزرگ‌تری در راه خواهد بود و کمترین تجاوز با ضربات هولناک و دردناک پاسخ داده می‌شود.

کد خبر: 4201558تاریخ انتشار: 69 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛سردار پاسدار احمد وحیدی در حاشیه مراسم تشییع باشکوه شهدای گمنام، در پاسخ به پرسشی درباره حضور و همراهی در مسیر تشییع پیکر این شهدا، اظهار کرد: دشمن باید از شکست‌های خود درس بگیرد؛ در غیر این صورت، درس‌های بسیار بزرگ‌تری در راه است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه دشمن به شکست‌های پی‌درپی خود، تصریح کرد: دشمن باید از شکست‌های متعددی که متحمل شده است، درس بگیرد وگرنه درس‌های بزرگ‌تری در راه خواهد بود.

فرمانده کل سپاه همچنین هشدار داد: کمترین تجاوز، با ضربات هولناک و دردناک پاسخ داده خواهد شد.

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برچسب ها

فرمانده کل سپاهتشییع شهدای گمنامجنگ رمضانسرلشکر وحیدیپاسخ به تجاوز

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