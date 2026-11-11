به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام ،سردار «محمدرضا نقدی» مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، در حاشیه یادواره شهدای ایل خزل در استان، اظهار کرد: عملیات در هر جغرافیا و بر هر لازم، بدون محدودیت، برای نیروهای مسلح امروز باز است و با این مجوزی که صادر شده، اگر کوچک‌ترین خطایی از دشمن سر بزند، در هر جای جغرافیای جهان که تصمیم بگیرند و اراده کنند، پاسخ آن را به نحو مقتضی خواهند داد.





وی افزود: خدا را شکر می‌کنیم به خاطر این فرمان و این موقعیتی که امروز به ما داده شده و حتماً دشمن خواهد دید که ضربات کشنده را در جاهای مختلف دنیا دریافت خواهد کرد، اگر دست از پا خطا کند و بخواهد به شرارت‌های خودش ادامه بدهد.

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