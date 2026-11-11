مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در ایلام مطرح کرد:
نیروهای مسلح بدون محدودیت جغرافیایی پاسخ دشمن را میدهند + فیلم
گروه استانها - مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: با مجوز صادرشده، نیروهای مسلح میتوانند در صورت کوچکترین خطای دشمن، در هر نقطه از جهان که اراده کنند پاسخ مقتضی بدهند و دشمن ضربات کشنده را در جاهای مختلف دنیا دریافت خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام ،سردار «محمدرضا نقدی» مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، در حاشیه یادواره شهدای ایل خزل در استان، اظهار کرد: عملیات در هر جغرافیا و بر هر لازم، بدون محدودیت، برای نیروهای مسلح امروز باز است و با این مجوزی که صادر شده، اگر کوچکترین خطایی از دشمن سر بزند، در هر جای جغرافیای جهان که تصمیم بگیرند و اراده کنند، پاسخ آن را به نحو مقتضی خواهند داد.
وی افزود: خدا را شکر میکنیم به خاطر این فرمان و این موقعیتی که امروز به ما داده شده و حتماً دشمن خواهد دید که ضربات کشنده را در جاهای مختلف دنیا دریافت خواهد کرد، اگر دست از پا خطا کند و بخواهد به شرارتهای خودش ادامه بدهد.
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