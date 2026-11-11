گروه استان‌ها - نماینده مشهد و کلات در مجلس با اشاره به آخرین تحولات مربوط به شروط جمهوری اسلامی و مواضع طرف آمریکایی گفت: در شرایط فعلی، طرف مقابل با هفت شرط مطرح‌شده از سوی جمهوری اسلامی مواجه شده و به نظر می‌رسد بخش مهمی از این شروط را پذیرفته باشد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌رضوی ، «حسنعلی اخلاقی‌امیری» نماینده مشهد و کلات و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرف آمریکایی در پیشنهاد اولیه خود اعلام کرده بود که حتی می‌تواند شروط مطرح‌شده از سوی ایران را در مدت سه روز اجرا کند، اما این موضوع را به تعیین تکلیف مساله هسته‌ای مشروط کرده بود.

وی افزود: موضع جمهوری اسلامی در این زمینه روشن است؛ کشور برای موضوع هسته‌ای هزینه‌های لازم را پرداخت کرده و بنا نیست از حقوق خود در این حوزه کوتاه بیاید.

نماینده مشهد و کلات همچنین گفت: البته این موضع به معنای مخالفت با اصل گفت‌وگو نیست، بلکه جمهوری اسلامی آمادگی گفت‌وگو را دارد، اما حقوق هسته‌ای کشور خط قرمز نظام است و در این زمینه عقب‌نشینی نخواهد کرد.