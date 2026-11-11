گروه استان‌ها - جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) با تأکید بر اینکه کار فرهنگی در حوزه نماز با بخشنامه و شعار پیش نمی‌رود، گفت: ترویج فرهنگ نماز نیازمند اقدام عملی و الگوسازی رفتاری است. اخلاق و رفتار نمازگزاران در جذب دیگران تأثیر مستقیم دارد و زیبایی‌های نماز پیش از آنکه در گفتار جلوه‌گر شود، باید در منش و رفتار عملی ما متجلی گردد تا اثرگذاری آن دوچندان شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌رضوی ، اختتامیه چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه امام رضا (ع) صبح امروز در مجتمع هویزه مشهد برگزار شد. در این اجلاسیه، سردار «امین رسولی» جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع)، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و رهبر شهید و تسلیت ایام سوگواری حضرت صدیقه کبری (س)، نگاهی عمیق به ابعاد فردی و اجتماعی فریضه نماز انداخت و آن را ریشه تحولات بنیادین در جامعه اسلامی دانست.

وی با اشاره به مطالبات رهبر شهید انقلاب پیرامون تحقق تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب، بر نقش کلیدی فریضه نماز در این پازل راهبردی تأکید کرد و ادامه داد: انقلاب اسلامی ما مراحل سه‌گانه خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی را طی می‌کند و در این مسیر خطیر، دینداری و معنویت به عنوان قطب‌نمای حرکت جامعه مطرح است.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) افزود: بی‌تردید نماز، مهم‌ترین و کارآمدترین ابزاری است که جامعه اسلامی را در مسیر رسیدن به آرمان‌های تمدن نوین یاری می‌دهد. نماز با آثار ژرف فردی و اجتماعی خود، هندسه نظام اسلامی را مستحکم کرده، جامعه را نورانی می‌سازد و به عنوان رکن لایزال تمدن بزرگ اسلامی، انسان و جامعه را به قله‌های آرامش، کمال و پیشرفت هدایت می‌کند.

وی در ادامه با استناد به روایتی از بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) مبنی بر اینکه خواندن نماز، انسان را از کبر و غرور دور می‌کند، خاطرنشان کرد: نماز نباید به یک عادت مألوف و مکانیکی تبدیل شود؛ اینکه فردی در زمان مشخصی نماز بخواند و پس از آن هر رفتاری که خواست بروز دهد، با فلسفه واقعی نماز در تناقض است.

اضافه کرد: عیار واقعی نماز این است که انسان را از بدی‌ها، زشتی‌ها، رذایل اخلاقی و دروغ دور کند. هرچقدر فاصله ما از گناه بیشتر شود، یعنی نماز ما به مرتبه واقعی خود نزدیک‌تر شده است.

وی با تأکید بر اینکه کار فرهنگی در حوزه نماز با بخشنامه و شعار پیش نمی‌رود، تصریح کرد: ترویج فرهنگ نماز نیازمند اقدام عملی و الگوسازی رفتاری است. اخلاق و رفتار نمازگزاران در جذب دیگران تأثیر مستقیم دارد و زیبایی‌های نماز پیش از آنکه در گفتار جلوه‌گر شود، باید در منش و رفتار عملی ما متجلی گردد تا اثرگذاری آن دوچندان شود.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) همچنین گفت: اهتمام به عبادت و تقویت ارتباط قلبی با پروردگار در شرایط سخت و پیچیده کنونی، پشتوانه‌ای پولادین برای افزایش آرامش، امید و تقویت استقامت و انسجام اجتماعی است که جامعه را در عبور از بحران‌ها یاری می‌کند.