انتقاد نماینده مردم تهران از غیبت وزیر راه در جمع نمازگزاران پردیس

گروه استان‌ها - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از غیبت وزیر راه و شهرسازی در جلسه رسیدگی به مشکلات شهرستان پردیس گفت: انتظار داشتیم شخص وزیر در این جلسه حضور پیدا می‌کرد؛ مدیران وزارت راه و شهرسازی باید یک‌بار برای همیشه مسائل پردیس را حل کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، «پیمان فلسفی »نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنرانی پیش از نماز جمعه شهرستان پردیس با گرامیداشت ایام فاطمیه و سیزدهم آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، اظهار کرد: این تجربه، تجربه اول بنده بود و از امام جمعه محترم، فرماندار، مسئولان شهرستان، نیروی انتظامی، فرماندهی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که با هماهنگی همه جانبه امنیت این جلسه مهم و حساس را برقرار کردند، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به حضور دکتر عزیزی نماینده دیگر تهران در این جمع مردمی افزود: در ایامی هستیم که به برکت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همزمان با روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، یاد شهیدان والامقام به ویژه شهید بزرگوار لاریجانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی را گرامی می‌داریم.

فلسفی با انتقاد از حضور کمرنگ برخی دستگاه‌ها در این جلسه تصریح کرد: امروز انتظار داشتم شخص وزیر محترم راه و شهرسازی در این جلسه حضور پیدا کند؛ اگر هیچ وزیری هم نمی‌آمد، باید خانم وزیر راه و شهرسازی حضور می‌یافت.مدیرعامل شرکت عمران پردیس بیشترین مراجعه را داشت و این نشان می‌دهد شهر پردیس از نظر مسائل مربوط به شرکت عمران بیشترین مشکلات را دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس گفت: نتایج این تحقیق و تفحص قطعاً منتشر خواهد شد، اما مسئله اصلی این است که مشکلات مردم چگونه حل خواهد شد. مدیران محترم وزارت راه و شهرسازی باید یک‌بار برای همیشه مسائل پردیس را تمام کنند.

وی با بیان اینکه ده‌ها نفر از فازهای مختلف و صدها نفر از صبح در این جلسه حاضر شده و نامه‌های متعددی ارائه کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این حجم از مراجعات نشان می‌دهد مشکلات پردیس یکی دو تا نیست و اولویت نخست، شرکت عمران و فازهای دوازده‌گانه این شهرستان است. ما ده‌ها هزار نفر ساکن در این شهرستان داریم که جمعیت آن از برخی استان‌ها بیشتر است و باید رسیدگی ویژه‌ای به این مسئله صورت گیرد.

فلسفی به طرح مسائل دیگر شهرستان اشاره کرد و افزود: مسئله مترو، عوارضی پردیس، مباحث اوزون‌تپه و بومهن مطرح شد و شهرداران توضیحاتی ارائه دادند. با بنیاد مستضعفان باید به طور اختصاصی پیگیری‌های لازم انجام شود. همچنین مباحث جوانی جمعیت، ساختمان‌های نیمه‌کاره و عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران مطرح شد که پیمانکاران نیز در جمع حاضر بودند و مسائل آنان شنیده و ثبت شد.

وی در پایان از تشکیل تیم حقوقی برای پیگیری مشکلات مردم خبر داد و گفت: یک تیم حقوقی متشکل از ده نفر از وکلای محترم را با خود به این جلسه آورده‌ایم و از دکتر حسن‌پور و دکتر عزیزی که خود حقوقدان هستند تشکر می‌کنم.