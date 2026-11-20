به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، « داوود عباسی» معاون فضای مجازی سپاه شهرستان پردیس، با اشاره به استقبال علاقه‌مندان از این رویداد اظهار کرد: در پایان مهلت ثبت‌نام، مجموعاً ۸۹ تیم با ۲۷۹ شرکت‌کننده برای حضور در این رقابت فناورانه اعلام آمادگی کردند که پس از تماس اولیه، مصاحبه و ارزیابی تخصص و توانمندی افراد توسط دبیرخانه برگزاری رویداد، ۵۰ تیم شامل ۱۱۸ نفر به مرحله مسابقات شهرستانی راه یافتند.

چهار محور تخصصی رقابت

معاون فضای مجازی سپاه شهرستان پردیس با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد گفت: هشتمین دوره مسابقات تولید محتوای دیجیتال در محورهای موشن‌گرافیک شامل استاپ‌موشن و کمیک‌موشن، پویانمایی، بازی و نرم‌افزار اندروید، تولیدات موبایلی و همچنین بخش ویژه میکرو‌رسانه‌ها و هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این مرحله، ۲۵ تیم در حوزه هوش مصنوعی (ساخت فیلم، انیمیشن و پوستر)، ۱۲ تیم در موضوع برنامه‌نویسی موبایلی (تولید بازی و اپلیکیشن اندروید)، ۸ تیم در بخش انیمیشن‌سازی (۲ بعدی و ۳ بعدی، استاپ‌موشن و کمیک‌موشن) و ۵ تیم در حوزه میکرو‌رسانه‌ها با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

بیش از یک میلیارد ریال جایزه

عباسی با بیان اینکه برای نخستین بار در سطح استان تهران بیش از یک میلیارد ریال (معادل یکصد میلیون تومان) جایزه نقدی به همراه هدایای غیرنقدی برای برگزیدگان این رویداد در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: این میزان حمایت با هدف ایجاد انگیزه، شناسایی استعدادها و پشتیبانی از ظرفیت‌های جوان در عرصه فناوری و تولید محتوای دیجیتال پیش‌بینی شده است.

ششمین سال متوالی برگزاری در پردیس

وی ادامه داد: این رویداد ششمین سال متوالی است که در شهرستان پردیس برگزار می‌شود و خوشبختانه هر سال شاهد حضور تیم‌های بیشتر و باکیفیت‌تر در این رقابت فناورانه هستیم؛ موضوعی که نشان‌دهنده گسترش ظرفیت‌های تخصصی و علاقه‌مندی نسل جوان به حوزه‌های نوین فناوری است.

حضور اقشار مختلف

عباسی همچنین با اشاره به مشارکت اقشار مختلف در این دوره گفت: شرکت‌کنندگانی از مجموعه آموزش‌وپرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، بسیج، اداره فنی و حرفه‌ای و عموم اقشار مردم در این رویداد حضور دارند که این تنوع، زمینه مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای مختلف فراهم کرده است.

زمان برگزاری مسابقات

معاون فضای مجازی سپاه شهرستان پردیس در پایان اعلام کرد: مسابقات شهرستانی هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج روز پنجشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵ در شهر جدید پردیس برگزار خواهد شد و برگزیدگان این مرحله به مسابقات استانی راه پیدا می‌کنند.