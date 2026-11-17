گروه استان ها - رئیس اداره آموزش‌وپرورش پردیس از برگزاری هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال در این شهرستان خبر داد و گفت: این رویداد فرصتی طلایی برای شناسایی و پرورش استعدادهای دیجیتال دانش‌آموزان و جوانان است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،« غلامرضا بختیاری» مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان پردیس، با تأکید بر نقش بی‌بدیل نسل نو در تحولات فناورانه کشور، از همه دانش‌آموزان، دانشجویان، هنرمندان دیجیتال و علاقه‌مندان به فناوری برای حضور در هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال دعوت به عمل آورد.

وی با اشاره به اینکه دنیای امروز عرصه رقابت در تولید محتوا و فناوری‌های نوین است، اظهار کرد: دیگر نمی‌توان تنها تماشاگر تحولات دیجیتال بود؛ باید بستر رشد استعدادها و خلاقیت جوانان را فراهم کنیم تا در عرصه تولید محتوای اثرگذار، حرفی برای گفتن داشته باشیم.

بختیاری با بیان اینکه آموزش‌وپرورش شهرستان پردیس از تمام ظرفیت خود برای شناسایی و پرورش استعدادهای دیجیتال استفاده خواهد کرد، افزود: این رویداد فرصتی طلایی برای دانش‌آموزان است تا مهارت‌های خود را در فضایی رقابتی و سالم محک بزنند و مسیر آینده خود را در حوزه فناوری، رسانه و هنر دیجیتال پیدا کنند.

مدیر آموزش‌وپرورش پردیس با تأکید بر آزاد بودن حضور برای عموم علاقه‌مندان تصریح کرد: شرکت در این رویداد محدود به قشر خاصی نیست و همه شهروندان، از دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا برنامه‌نویسان، فعالان هوش مصنوعی و هنرمندان دیجیتال می‌توانند در آن حضور یابند و توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به بخش‌های هفت‌گانه این رویداد، آن را فرصتی برای آشنایی نسل جوان با مشاغل آینده دانست و اظهار کرد: انیمیشن‌سازی، بازی‌سازی موبایلی، تولید برنامه‌های موبایلی، تولیدات هوش مصنوعی، استاپ‌موشن و کمیک‌موشن و میکرورسانه‌ها بخش‌های مختلف این رقابت را تشکیل می‌دهند؛ حوزه‌هایی که هریک می‌توانند پایه‌ای برای اشتغال، کارآفرینی و خلق ارزش افزوده در آینده باشند.

بختیاری با تأکید بر ضرورت تولید محتوای بومی و متناسب با هویت ملی و فرهنگی خاطرنشان کرد: باید به جای مصرف‌کننده بودن، به سمت تولید محصولات خلاقانه و بومی حرکت کنیم و این مهم تنها با پرورش نسلی توانمند و متخصص در حوزه فناوری محقق خواهد شد.

مدیر آموزش‌وپرورش پردیس با بیان اینکه این رویداد روز پنجشنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۵ در شهر جدید پردیس برگزار می‌شود، از همه خانواده‌ها و علاقه‌مندان خواست تا پایان روز سی‌ام آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه ثبت‌نام به نشانی https://formafzar.com/form/rbej۸ برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کنند و پس از ثبت‌نام، دبیرخانه رویداد هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد.

بختیاری در پایان با دعوت از خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان و فعالان حوزه فناوری و رسانه برای حضور پرشور در این رویداد، ابراز امیدواری کرد: با همت و مشارکت همه دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی، شهرستان پردیس بتواند در عرصه تولید محتوای دیجیتال به جایگاه شایسته‌ای در سطح کشور دست یابد و نسلی خلاق و توانمند را به جامعه معرفی کند.