گروه استان‌ها - فرمانده سپاه ناحیه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) شهرستان ری، از پیش‌بینی ۷۰۰ عنوان برنامه برای هفته بسیج خبر داد و گفت این برنامه‌ها با مشارکت مجموعه‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،سرهنگ «علی‌اکبر جهانی‌نژاد» فرمانده سپاه ناحیه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) شهرستان ری، صبح امروز در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج گفت: این ناحیه با برخورداری از ۷۲۱ رده مقاومت، بزرگ‌ترین ناحیه سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران است و امسال با تشکیل ستاد بزرگداشت هفته بسیج و مشارکت مجموعه‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی، ۷۰۰ عنوان برنامه برای این هفته پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به شعار محوری امسال با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» افزود: برنامه‌های رسمی هفته بسیج از ۲۹ آبان آغاز می‌شود و تا پنجم آذر ادامه دارد. با این حال، برخی برنامه‌ها به‌دلیل گستردگی فعالیت‌ها از روزهای گذشته آغاز شده و شماری از آن‌ها تا دوازدهم آذر ادامه خواهد یافت.

سرهنگ جهانی‌نژاد با اشاره به برگزاری مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی(ره) در ۲۶ آبان گفت: این مراسم با حضور ۴۰۰ نفر از بسیجیان و اعضای گردان‌های شهرستان ری برگزار شد. همچنین ۱۵۰ نفر از بسیجیان شهرستان در برنامه گروه سرود سه‌هزارنفری که در حرم مطهر امام خمینی(ره) پیش‌بینی شده است، مشارکت خواهند کرد.

فرمانده سپاه ناحیه حضرت عبدالعظیم(ع) ادامه داد: روز جمعه ۲۹ آبان، برنامه «میقات صالحین» با حضور ۲۵۰ حلقه صالحین در نماز جمعه حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، خاورشهر و قیامدشت برگزار می‌شود. سخنرانی پیش از خطبه‌ها، حضور گردان‌های بیت‌المقدس و کوثر و آغاز مسابقات فرهنگی و ورزشی نیز از دیگر برنامه‌های این روز است.

وی گفت: برنامه‌های روز شنبه ۳۰ آبان شامل فعالیت‌های محرومیت‌زدایی و مردم‌یاری بسیج سازندگی، اردوهای جهادی، افتتاح برخی زیرساخت‌های حوزه‌های مقاومت و اجرای طرح «نهال امید» است. مراسم کاشت نهال به یاد شهدای میناب و دیگر شهدا نیز ساعت ۹ صبح در پارک ترافیک و با حضور مسئولان شهری و مسئولان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) برگزار می‌شود.

سرهنگ جهانی‌نژاد از آغاز اجرای طرح «همکلاسی سلام» در هفته بسیج خبر داد و گفت: این طرح با هدف ترویج فرهنگ کمک به نیازمندان میان دانش‌آموزان اجرا می‌شود. بر اساس آن، دانش‌آموزان هر کلاس با مشارکت یکدیگر بسته‌ای معیشتی تهیه می‌کنند تا به خانواده‌های نیازمند همان محدوده تحویل دهند. مساجد، خیران، مدارس و گروه‌های مردمی نیز در تأمین این بسته‌ها مشارکت خواهند کرد.

وی درباره برنامه‌های روز یکشنبه اول آذر گفت: رویداد تولید محتوای فضای مجازی، برنامه جهادگران علم و فناوری و یادواره شهدای قیامدشت و پاسداشت شهدای رسانه، در قالب کنگره سه‌هزار شهید شهرستان ری، از برنامه‌های شاخص این روز است. مراسم یادواره شهدا در مصلای قیامدشت برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه ری همچنین از اعزام ۲۸۰ دانش‌آموز دختر شهرستان ری در قالب چهار دستگاه اتوبوس به اردوهای راهیان نور خبر داد و افزود: این اعزام با همکاری مجموعه‌های مختلف از جمله اداره اوقاف، شهرداری منطقه ۲۰ و اصناف برنامه‌ریزی شده است.

سرهنگ جهانی‌نژاد درباره برنامه‌های دوم آذر اظهار کرد: هم‌زمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س)، مراسم تجلیل از مادران و همسران شهدا، دیدار و سرکشی از خانواده‌های شهدا، تجلیل از بسیجیان نمونه و افتتاح مرکز مشاوره مهر در محله ۱۳ آبان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: اختتامیه جشنواره «نوردخت» با محوریت فعالیت‌های فرهنگی و پوشش بانوان، سوم آذر در ایوان ری برگزار خواهد شد. مسابقات ورزشی و فرهنگی ویژه بانوان و برنامه‌های روایتگری در مساجد نیز از دیگر برنامه‌های این روز است.

فرمانده سپاه ناحیه حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به برنامه‌های چهارم آذر گفت: اجتماع بسیجیان و تجدید میثاق با فرمانده کل قوا با حضور گردان‌های بسیج در چهار میدان شهرستان، از جمله میدان نماز، میدان حضرت عبدالعظیم(ع)، میدان شهید بروجردی و یکی از میدان‌های قیامدشت برگزار می‌شود.

به گفته وی، اجرای نمایش اقتدار موتوری، حضور گروه‌های سرود، برنامه‌های فرهنگی و اجتماع بسیجیان از بخش‌های این مراسم است. همچنین یادواره شهدای طلاب و شهدای رسانه با حضور حاج مهدی رسولی در شهرری برگزار خواهد شد.

سرهنگ جهانی‌نژاد درباره برنامه‌های پنجم آذر، روز بسیج مستضعفان، گفت: تجلیل از بسیجیان نمونه، حضور خانواده‌ها در گلزارهای شهدا، عطرافشانی مزار شهیدان و اجرای برنامه‌های حوزه‌های مقاومت از فعالیت‌های این روز خواهد بود.

وی برگزاری رویداد «جان‌فدا» را از دیگر برنامه‌های شاخص هفته بسیج دانست و گفت: این رویداد در قالب فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و رزمی در میدان نماز و میدان شهید بروجردی شهرری برگزار می‌شود و فضاها و سازه‌های آموزشی ویژه آن در حال آماده‌سازی است.

فرمانده سپاه ناحیه ری افزود: در این رویداد، طی چند روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب برنامه‌های آموزشی، نمایش فیلم و فعالیت‌های فرهنگی با حضور دانش‌آموزان، کارکنان ادارات و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و برنامه‌های عمومی نیز در ساعات شب ادامه خواهد داشت.