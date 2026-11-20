گروه استان‌ها - امام جمعه شهرستان دماوند، بسیجیان را سد آهنین دفاع از کشور در برابر دشمنان خواند و با اشاره به شرایط حساس کشور، از مسئولان دولتی خواست از اظهارات نسنجیده و التهاب‌آفرین پرهیز کنند و مردم را نیز به صرفه‌جویی در مصرف بنزین و گاز فراخواند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، حجت‌الاسلام «کاظم فتاح دماوندی» امام جمعه دماوند در خطبه‌های نماز جمعه با سفارش به تقوا و استناد به سخن امام علی (ع) درباره نشانه‌های پرهیزگاران، گفت: راستگویی، امانت‌داری و وفای به عهد از نشانه‌های اهل تقواست.

گرامیداشت هفته بسیج

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی با تبریک هفته بسیج (۲۹ آبان تا پنجم آذر) به همه بسیجیان ایران و جبهه مقاومت، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع دست بیگانگان از ایران، توطئه‌های دشمنان علیه کشور آغاز شد و پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و حرکت ناوگان این کشور به منطقه و حادثه پاوه کردستان، امام خمینی (ره) دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی و بسیج را صادر کردند.

وی با بیان اینکه امام راحل بسیج را لشکر مخلص خدا می‌دانستند، افزود: امام فرمودند همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می‌خورم و افتخارم این است که خود بسیجی‌ام. بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است.

تفکر بسیجی فرامرزی است

امام جمعه شهرستان دماوند با تأکید بر اینکه از نظر امام و رهبر انقلاب، تفکر بسیجی اندیشه‌ای فراسازمانی و فرامرزی است که می‌تواند همه جهان را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: بسیجیان در هر زمان و مکان برای خدمت به مردم و دفاع از ارزش‌های انسانی و اسلامی پیش‌قدم هستند.

وی با اشاره به گستره اقشار بسیجی تصریح کرد: امروز دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، معلمان، اساتید، مهندسان، پزشکان، پرستاران، هنرمندان، کارمندان، کارگران، کشاورزان، صنعتگران، کسبه، اهل رسانه و بانوان خانه‌دار ایران بسیجی هستند و به این افتخار می‌کنند.

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی با بیان اینکه تفکر بسیجی تفکر مقاومت است و مرز نمی‌شناسد، خاطرنشان کرد: در فرهنگ بسیج فرقی بین ایران، افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه، لبنان، فلسطین و دیگر کشورهای اسلامی نیست و هر مسلمان یا انسان آزاده‌ای می‌تواند بسیجی باشد.

بسیجی سیاسی است اما سیاست‌زده نیست

وی با اشاره به ویژگی‌های بسیجی از منظر رهبر شهید انقلاب گفت: بسیجی سیاسی است اما سیاست‌زده نیست، اهل جذب است اما در اصول تساهل نمی‌کند، متدین و متعبد است اما متحجر و خرافی نیست و مجاهد است اما افراطی و بی‌انضباط نیست.

امام جمعه شهرستان دماوند با تأکید بر مسئولیت‌پذیری بسیجیان در عرصه‌های دفاعی، امنیتی، نظامی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سازندگی، اظهار کرد: بسیجی منافع عمومی را بر خواسته شخصی ترجیح می‌دهد و نسبت به حل مشکلات مردم دغدغه دارد.

بسیج سد آهنین برابر دشمن

وی با اشاره به ایثارگری‌های بسیجیان در جنگ‌های اخیر گفت: ملت ایران در جنگ دوازده روزه و چهل روزه شاهد جان‌فدایی فرزندان بسیجی خود بود و امروز سی میلیون نفر جان‌فدای ایران، خار چشم آمریکا هستند. بسیجیان غیور برای دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور مانند سد آهنین در برابر دشمن ایستاده‌اند و به بدخواهان ملت اجازه هیچ اقدامی نخواهند داد.

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی تأکید کرد: اگر بسیج نبود در جنگ هشت ساله پیروز نمی‌شدیم و اگر بسیجیان نبودند، عربده‌کشی آمریکا و اسرائیل هنوز ادامه داشت. این نیروی شجاع و مردمی بود که با مشت بر دهان آن‌ها زد و آن‌ها را لال و ذلیل کرد. به ترامپ و نتانیاهو اعلام می‌کنیم که ما بسیجیان اجازه فتنه‌گری مجدد در خیابان‌های ایران را به شما نمی‌دهیم و دست و زبان هر آشوبگری را قطع خواهیم کرد.

هشدار به مسئولان درباره اظهارات نسنجیده

امام جمعه شهرستان دماوند با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: کشور در وضعیت بسیار مهمی قرار دارد و همه باید مراقب باشیم تا دشمنان خارجی یا برخی مسئولان داخلی برای مردم دردسر درست نکنند. از ریاست جمهور تقاضا داریم مراقب برخی اظهارنظرهای اطرافیان خود باشد و به هر کس اجازه حرف‌های نسنجیده و ناپخته را ندهد.

وی با انتقاد از سخنان برخی مقامات دولتی در روزهای گذشته که به گفته او باعث التهاب در جامعه شد، پرسید: چرا برخی مسئولان در اظهارات خود دقت نمی‌کنند و عملاً آب به آسیاب دشمن می‌ریزند؟ ملت ایران هنوز از دروغ آن مسئولی که گفت صبح جمعه فهمیدم ناراحت هستند.

دغدغه بنزین و گاز

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی با اشاره به دغدغه مردم درباره بنزین گفت: دستکاری کارشناسی‌نشده در قیمت و نحوه عرضه بنزین مردم را ناراحت می‌کند. مردم می‌دانند در جنگ اخیر به زیرساخت‌های تولید، انتقال و ذخیره‌سازی بنزین آسیب وارد شده و محاصره دریایی ایران و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه باعث کاهش واردات بنزین شده است. از سوی دیگر مصرف سالانه بنزین بیشتر شده و تأمین ارز برای واردات با مشکلاتی مواجه است.

وی با تأکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف بنزین از سوی مردم، افزود: دولت نیز باید نیازهای واقعی مردم را در نظر بگیرد و از اقدامات التهاب‌آفرین خودداری کند. مردم از مبارزه دولت با قاچاق بنزین حمایت می‌کنند و ناترازی ده میلیون لیتری بنزین در هر روز زنگ خطر است.

امام جمعه شهرستان دماوند درباره وضعیت گاز نیز گفت: امسال در مسئله گاز هم ناترازی داریم و فاصله تولید و مصرف زیاد شده است. در حملات دشمن به تأسیسات گازی، چهار پالایشگاه آسیب دیده و حدود ۲۸ درصد از ظرفیت گاز از مدار خارج شده و کسری گاز در روزهای اوج مصرف حدود ۳۰۰ تا ۵۰ میلیون متر مکعب برآورد می‌شود. استفاده از لباس گرم در منزل و محل کار و کم کردن دمای محیط از راه‌های ساده صرفه‌جویی است. رئیس جمهور گفتند در منزل با لباس گرم می‌خوابند و از وسایل گرمایشی استفاده نمی‌کنند که باید از ایشان تشکر کنیم.

تکریم مادران و همسران شهدا

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی با گرامیداشت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا گفت: صبر بر شهادت و فراق فرزند و همسر، درود و رحمت خداوند را در پی دارد. مادران و همسران شهدا با زنده نگه داشتن یاد شهیدان و تبیین اهداف و انعکاس پیام شهدا به رسالت خود عمل می‌کنند. حضرت ام‌البنین با صبر و ولایت‌مداری و بصیرت و شجاعت خود ام‌الفضائل شد و الگوی مادران و همسران شهداست.

تسلیت ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی

امام جمعه شهرستان دماوند در پایان با تسلیت ارتحال آیت‌الله العظمی وحید خراسانی به محضر امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید، فضلا و طلاب و خانواده ایشان گفت: آیت‌الله وحید خراسانی معلمی دلسوز و محققی ژرف‌نگر بود که علم و عمل صالح را به هم آمیخت و شاگردان فهیمی تربیت کرد. ارادت خاص ایشان به اهل بیت (ع) مخصوصاً حضرت زهرا (س) و امام عصر (عج) زبانزد خاص و عام بود. ایشان به سرنوشت تشیع حساس بود و با غیرت از میراث شیعه پاسداری می‌کرد و حفظ نظام اسلامی را از اوجب واجبات می‌دانست.