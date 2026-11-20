گروه استان‌ها - امام جمعه اسلامشهر گفت: بسیج در مفهوم گسترده خود، جبهه ایستادگی مظلومان در برابر ظالمان و مستکبران است و هر فرد یا مجموعه‌ای که در برابر ظلم بایستد و به جبهه حق کمک کند، در مسیر تفکر بسیجی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، حجت‌الاسلام «محمدباقر برقراری »امام جمعه شهرستان اسلامشهر در خطبه‌های نماز جمعه اسلامشهر، با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج، این مجموعه را شجره طیبه‌ای دانست که به ابتکار امام خمینی(ره) شکل گرفت و امروز به شبکه‌ای ملی و بین‌المللی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بسیج تنها به معنای حضور نیروهای مسلمان در برابر جبهه کفر نیست، اظهار کرد: بسیج در مفهوم گسترده‌تر، به معنای ایستادگی مظلومان در برابر ظالمان، مستکبران و مستبدان است؛ هرجا عده‌ای در برابر دست‌اندازی به منافع، زندگی و حقوق مردم قیام کنند و صدای اعتراض خود را بلند کنند، تفکر بسیجی در آنجا جریان دارد.

امام جمعه شهرستان اسلامشهر افزود: تفکر بسیجی فراتر از مرزهای مذهبی و عقیدتی است و هر فرد یا مجموعه‌ای که به جبهه حق کمک کند و در برابر ظلم بایستد، در این مسیر قرار دارد؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، افرادی از کشورهای دیگر نیز در کنار رزمندگان ایرانی در برابر دشمن بعثی جنگیدند.

حجت‌الاسلام برقراری با اشاره به جایگاه بسیج در منظومه فکری امام خمینی(ره) تصریح کرد: امام راحل، بسیج را لشکر مخلص خدا نامیدند و خود بزرگ‌ترین متفکر بسیجی بودند؛ امروز نیز ملت ایران با تکیه بر همین تفکر، در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های زورگو و سلطه‌طلب ایستاده است و این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به تحولات منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا، اقتدار کشور را حاصل ایستادگی ملت و تداوم تفکر بسیجی دانست و گفت: امروز جمهوری اسلامی با تکیه بر توانمندی‌های خود در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستاده و قدرت‌های سلطه‌طلب به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند.

امام جمعه شهرستان اسلامشهر با اشاره به تحولات مربوط به تنگه هرمز و تهدیدهای آمریکا علیه ایران، تأکید کرد: اقتدار جمهوری اسلامی موجب ایجاد هراس و اختلاف در ساختار تصمیم‌گیری آمریکا شده است و اختلافات داخلی در هیئت حاکمه این کشور، همراهی نکردن افکار عمومی با سیاست‌های جنگ‌طلبانه و مشکلات مربوط به ذخایر تسلیحاتی، از جمله عواملی است که موقعیت دولت آمریکا را با چالش مواجه کرده است.

حجت‌الاسلام برقراری با بیان اینکه اختلافات سیاسی در آمریکا لزوماً به معنای تغییر راهبرد این کشور در قبال ایران نیست، افزود: اختلاف اصلی جریان‌های سیاسی آمریکا بر سر چگونگی بهره‌برداری سیاسی از جنگ و تبدیل فشارهای اقتصادی به دستاوردهای سیاسی است؛ با این حال، فشارها و محاصره اقتصادی نه‌تنها نتوانسته جمهوری اسلامی را به تسلیم وادار کند، بلکه خود آمریکا نیز با پیامدهای اقتصادی این سیاست‌ها روبه‌رو شده است.

وی همچنین با اشاره به برخی نشست‌های بین‌المللی و تلاش رسانه‌ای برای القای تصمیم‌گیری قدرت‌های بزرگ علیه ایران، اظهار کرد: نباید هر نشست اقتصادی و بین‌المللی را به مسائل نظامی و سیاسی پیوند زد؛ دشمنان تلاش می‌کنند با فضاسازی، جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی کنند، اما این فضاسازی‌ها دیگر تأثیر گذشته را ندارد.

ضرورت مدیریت مصرف گاز در زمستان

امام جمعه شهرستان اسلامشهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی، مدیریت مصرف گاز را مسئولیتی همگانی دانست و گفت: اصلاح الگوی مصرف باید از ادارات و دستگاه‌های دولتی آغاز شود و سپس به بخش‌های مختلف جامعه و خانواده‌ها تسری پیدا کند.

حجت‌الاسلام برقراری با بیان اینکه انرژی امروز تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه یکی از مؤلفه‌های اقتدار کشورها به شمار می‌رود، افزود: مدیریت مصرف گاز و صرفه‌جویی در این بخش، به‌ویژه در فصل سرما، اهمیت دوچندانی دارد و باید تلاش کنیم زمستان پیش‌رو را بدون قطعی گاز پشت سر بگذاریم.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از تأسیسات گازی کشور در جریان جنگ اخیر آسیب دیده است و باید با سرعت برای ترمیم و بازگرداندن آن‌ها به مدار تولید اقدام شود؛ در کنار این اقدامات، همراهی مردم و مسئولان در مصرف بهینه انرژی ضروری است تا دشمن نتواند از مشکلات احتمالی در این حوزه سوءاستفاده کند.

تأکید بر پاسداشت جایگاه مراجع و بزرگان حوزه

حجت‌الاسلام برقراری در ادامه با اشاره به ارتحال آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، از این مرجع عالی‌قدر به‌عنوان فقیهی برجسته، عالم ربانی و شخصیتی اثرگذار در حوزه‌های علمیه یاد کرد و گفت: ایشان در طول عمر پربرکت خود خدمات علمی و دینی ارزشمندی ارائه کردند و همواره بر حفظ نظام اسلامی و تداوم مسیر انقلاب تا اتصال آن به حکومت جهانی حضرت ولی‌عصر(عج) تأکید داشتند.

امام جمعه شهرستان اسلامشهر با اشاره به حمایت‌های این مرجع تقلید از انقلاب اسلامی و رهبری، اظهار کرد: آیت‌الله وحید خراسانی همواره بر ضرورت صیانت از نظام اسلامی تأکید داشتند و حفظ این نظام را از اوجب واجبات می‌دانستند.

وی با اشاره به فقدان این عالم برجسته و درگذشت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی در ماه‌های اخیر، این ضایعه را برای جامعه علمی و دینی سنگین توصیف کرد و از درگاه خداوند خواستار جایگزینی شایسته برای بزرگان و مراجع فقید شد.

توصیه به صرفه‌جویی؛ اقدامی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن

حجت‌الاسلام برقراری در پایان با دعوت مردم و مسئولان به رعایت تقوا، همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بر ضرورت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و تقویت روحیه مقاومت تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با تکیه بر تفکر بسیجی و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان، مسیر پیشرفت و پیروزی را با قدرت ادامه دهد.