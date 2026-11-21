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اعترافات حسین الله کرم درباره تندرویها
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حسین الله کرم با اشاره به مصادیقی تندرویهای جریان سوپرانقلابی از گذشته تاکنون که از آنها با عنوان «حزب اللهی خودسر» یاد میکند، درباره مواردی که به باور او نباید سکوت میکرده و باید مقابله میکرده و این گروه را ترد میکرده، به صراحت سخن گفت. اظهارات الله کرم را میبینید و میشنوید.
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