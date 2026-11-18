فرمانده سپاه شهرستان بهارستان اعلام کرد؛
بسیج؛ فرهنگی که دشمن را زمینگیر کرد/ ۵۰۰ برنامه محلی در بهارستان اجرا میشود
گروه استانها - فرمانده سپاه شهرستان بهارستان با اشاره به شکست نتانیاهو و ترامپ در برابر ایران اسلامی، این پیروزی را دستاورد فرهنگ بسیجی دانست و از تدارک ۵۰۰ برنامه محلی در هفته بسیج خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، سرهنگ «مصطفی شیبانی» فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان بهارستان در نشست خبری هفته بسیج، با تأکید بر اینکه بسیج متعلق به زمان خاصی نیست، اظهار داشت: بسیج یک فرهنگ و تفکر است که از صدر اسلام تاکنون جریان داشته و امروز همه دستاوردهای علمی، نظامی و دفاعی کشور، ثمره همین فرهنگ است.
وی با اشاره به دو رکن اساسی بسیج یعنی خودباوری و خداباوری تصریح کرد: شهدایی چون تهرانی مقدم و فخریزاده با تکیه بر همین دو اصل، کشور را به قلههای پیشرفت رساندند.
فرمانده سپاه بهارستان در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل شرایط منطقه گفت: دشمن در تصمیمگیری برای اقدام علیه ایران اسلامی دچار تردید شده و شکست نتانیاهو و ترامپ، دستاورد بزرگ جبهه مقاومت به رهبری ایران بود.
وی انسجام داخلی، هوشیاری امنیتی، پرهیز از عادیانگاری و بازدارندگی در عمق را چهار راهبرد اساسی برای مقابله با تهدیدات دشمن دانست.
سرهنگ شیبانی همچنین با تقدیر از زحمات بسیجیان در عرصههای امنیتی و جهادی، برنامههای شاخص هفته بسیج را اعلام کرد: غبارروبی مزار شهدا و اعزام گروههای سرود به حرم مطهر امام خمینی (ره) برای اجرای سرود ۳ هزار نفره، برگزاری میقات صالحین در مصلی شهرستان، جشنواره علم و فناوری ویژه شرکتهای دانشبنیان و تجلیل از واحدهای تولیدی فعال در ایام جنگ، رویداد ملی تولید محتوا در عرصه دیجیتال، هوش مصنوعی و رسانههای بصری در فرهنگسرای خلیج فارس نسیمشهر و نمایش اقتدار بسیج (خودرویی و موتوری) و حضور در تجمعات شبانه از اهم برنامه های هفته بسیج در بهارستان است.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) بهارستان در پایان خاطرنشان کرد: اقشار مختلف از جمله اصناف، کارگری، ورزشکاران و فرهنگیان در اجرای این ۵۰۰ برنامه محلی مشارکت فعال دارند و هفته بسیج امسال بسیار پویا و متنوع خواهد بود.
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