گروه استان‌ها - فرمانده سپاه شهرستان بهارستان با اشاره به شکست نتانیاهو و ترامپ در برابر ایران اسلامی، این پیروزی را دستاورد فرهنگ بسیجی دانست و از تدارک ۵۰۰ برنامه محلی در هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سرهنگ «مصطفی شیبانی» فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان بهارستان در نشست خبری هفته بسیج، با تأکید بر اینکه بسیج متعلق به زمان خاصی نیست، اظهار داشت: بسیج یک فرهنگ و تفکر است که از صدر اسلام تاکنون جریان داشته و امروز همه دستاوردهای علمی، نظامی و دفاعی کشور، ثمره همین فرهنگ است.

وی با اشاره به دو رکن اساسی بسیج یعنی خودباوری و خداباوری تصریح کرد: شهدایی چون تهرانی مقدم و فخری‌زاده با تکیه بر همین دو اصل، کشور را به قله‌های پیشرفت رساندند.

فرمانده سپاه بهارستان در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل شرایط منطقه گفت: دشمن در تصمیم‌گیری برای اقدام علیه ایران اسلامی دچار تردید شده و شکست نتانیاهو و ترامپ، دستاورد بزرگ جبهه مقاومت به رهبری ایران بود.

وی انسجام داخلی، هوشیاری امنیتی، پرهیز از عادی‌انگاری و بازدارندگی در عمق را چهار راهبرد اساسی برای مقابله با تهدیدات دشمن دانست.

سرهنگ شیبانی همچنین با تقدیر از زحمات بسیجیان در عرصه‌های امنیتی و جهادی، برنامه‌های شاخص هفته بسیج را اعلام کرد: غبارروبی مزار شهدا و اعزام گروه‌های سرود به حرم مطهر امام خمینی (ره) برای اجرای سرود ۳ هزار نفره، برگزاری میقات صالحین در مصلی شهرستان، جشنواره علم و فناوری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و تجلیل از واحدهای تولیدی فعال در ایام جنگ، رویداد ملی تولید محتوا در عرصه دیجیتال، هوش مصنوعی و رسانه‌های بصری در فرهنگسرای خلیج فارس نسیم‌شهر و نمایش اقتدار بسیج (خودرویی و موتوری) و حضور در تجمعات شبانه از اهم برنامه های هفته بسیج در بهارستان است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) بهارستان در پایان خاطرنشان کرد: اقشار مختلف از جمله اصناف، کارگری، ورزشکاران و فرهنگیان در اجرای این ۵۰۰ برنامه محلی مشارکت فعال دارند و هفته بسیج امسال بسیار پویا و متنوع خواهد بود.