گروه استان‌ها - فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به کمبود شدید زیرساخت‌های درمانی شهرستان گفت: ظرفیت تخت‌های بیمارستانی قرچک با وجود افزایش از ۶۴ به ۶۷ تخت، همچنان بسیار کمتر از نیاز واقعی است و بر اساس برآوردها، این شهرستان به حدود ۳۵۰ تخت بیمارستانی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،« علی‌محمد اسلامی» فرماندار شهرستان قرچک در نشست بررسی میزان پیشرفت مصوبات نخستین سفر استاندار تهران به شهرستان قرچک، گزارشی از وضعیت شاخص‌های توسعه‌ای و زیرساختی شهرستان ارائه کرد و خواستار تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و رفع کمبودهای موجود شد.

فاصله سرانه ورزشی با استاندارد کشوری

وی با اشاره به وضعیت سرانه ورزشی قرچک اظهار کرد: سرانه ورزشی شهرستان از ۲.۷۱ مترمربع به ۳.۰۱ مترمربع افزایش یافته است، اما این میزان همچنان با استاندارد ۶.۱ مترمربع فاصله دارد و پاسخگوی نیاز جمعیت شهرستان نیست.

کمبود ۲۸۳ تخت بیمارستانی در قرچک

فرماندار قرچک در ادامه به وضعیت زیرساخت‌های درمانی اشاره کرد و افزود: تعداد تخت‌های بیمارستانی شهرستان از ۶۴ تخت به ۶۷ تخت رسیده است، در حالی که با توجه به جمعیت قرچک، ظرفیت مورد نیاز حدود ۳۵۰ تخت بیمارستانی برآورد می‌شود.

اسلامی با تأکید بر ضرورت توسعه مراکز درمانی و افزایش ظرفیت بیمارستانی تصریح کرد: فاصله قابل توجه میان امکانات موجود و نیاز واقعی شهروندان، توجه ویژه مسئولان استانی به تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان را ضروری می‌کند.

افزایش ظرفیت تأمین آب به ۴۶ هزار مترمکعب

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین آب شرب گفت: ظرفیت تأمین آب شهرستان از ۳۶ هزار مترمکعب به ۴۶ هزار مترمکعب افزایش یافته که این موضوع گام مؤثری در بهبود وضعیت آبرسانی و تأمین نیاز شهروندان محسوب می‌شود.

فرماندار قرچک همچنین بهره‌برداری از مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی را از اقدامات مهم در تقویت زیرساخت‌های آبرسانی دانست و افزود: این طرح با افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، نقش مؤثری در پایداری شبکه توزیع آب، به‌ویژه در مناطق باقرآباد و خیرآباد خواهد داشت.

اسلامی با اشاره به افتتاح این مخزن در جریان سفر استاندار تهران خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و توزیع آب از اولویت‌های مهم شهرستان است و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در تأمین آب شرب را برطرف کند.

تأکید بر پیگیری مستمر مصوبات

در بخش دیگری از این نشست، آخرین وضعیت اجرای مصوبات نخستین سفر استاندار تهران به شهرستان قرچک بررسی شد و دستگاه‌های اجرایی گزارشی از میزان پیشرفت پروژه‌ها، تعهدات انجام‌شده و موانع موجود ارائه کردند.

همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات، رفع موانع اجرایی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید شد تا طرح‌های پیش‌بینی‌شده با سرعت بیشتری اجرا و به مرحله بهره‌برداری برسند.