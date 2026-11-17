در پی واژگونی مرگبار اتوبوس حامل کارکنان شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (اویکو) شاغل در مجموعه پتروپالایش دهلران (NGL ۳۱۰۰) که شامگاه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در محور دشت‌عباس به مورموری رخ داد و جان ۱۳ نفر از کارکنان و مهندسان این مجموعه (عمدتاً از اهالی آبدانان) را گرفت و حدود ۱۷ نفر را مصدوم کرد، مدیرعامل این مجموعه برکنار شد.



به گزارش خبرنگار انرژی تابناک، به دنبال این اتفاق تلخ، موج اعتراضات خانواده‌های داغدار و مردم منطقه نسبت به مدیریت شرکت شکل گرفت. این اعتراضات به ورود دستگاه‌های نظارتی، قضایی و دولت منجر شد.

مهدی عبوری، مدیرعامل هلدینگ اهداف (گروه سرمایه‌گذاری اهداف) ، به‌سرعت وارد موضوع شد. بر اساس دستور وی، حمید کمره‌ای مدیرعامل پتروپالایش دهلران و یوسف کرمی مدیر مجتمع NGL پتروپالایش دهلران از سمت‌های خود عزل شدند. همزمان گزارش‌های رسمی از عزل یونس کرمی، مدیر سایت پتروپالایش NGL دهلران، در پی درخواست استاندار خبر داده‌اند.





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دادستان عمومی و انقلاب ایلام نیز از اعلام جرم و پیگرد قضایی مدیرعامل شرکت NGL دهلران و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خبر داده است. کارشناسان پلیس راه سهم تقصیر را میان راننده، شرکت پیمانکار حمل‌ونقل و اداره راهداری تقسیم کرده‌اند.

مهدی عبوری در روزهای اخیر شخصاً به ایلام سفر کرده و با خانواده‌های جان‌باختگان دیدار کرد، از مصدومان عیادت کرد و بر پیگیری مستمر مطالبات آسیب‌دیدگان تأکید ورزید. ￼

این اقدام مدیریتی هلدینگ اهداف در شرایطی صورت گرفته که حادثه علاوه بر ابعاد انسانی سنگین، سوالات جدی درباره ایمنی ناوگان سرویس کارکنان، وضعیت جاده و نظارت‌های لازم مطرح کرده است.

پتروپالایش دهلران به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم جمع‌آوری و فرآورش گازهای همراه نفت در منطقه، نقش کلیدی در کاهش فلرینگ و تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی دارد.

خانواده‌های داغدار و افکار عمومی منطقه همچنان خواستار شفافیت کامل در شناسایی عوامل و برخورد جدی با مسئولان قصور هستند.