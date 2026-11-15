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تصاویر برخی مهندسان فوت شده حادثه دلخراش دهلران

تصاویر برخی مهندسان فوت شده حادثه دلخراش دهلران را مشاهده می‌نمایید.

کد خبر: 4201941تاریخ انتشار: 1992 بازدید

به گزارش تابناک، واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفتی NGL دهلران در محور دشت‌عباس به مورموری، ۱۱ کشته و ۱۳ مصدوم بر جای گذاشت. 

تصاویر برخی مهندسان فوت شده حادثه دلخراش دهلران را مشاهده می‌نمایید.

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برچسب ها

واژگونیواژگونی اتوبوسدهلراندشت عباسمهندسان

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