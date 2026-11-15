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تصاویر برخی مهندسان فوت شده حادثه دلخراش دهلران
تصاویر برخی مهندسان فوت شده حادثه دلخراش دهلران را مشاهده مینمایید.
به گزارش تابناک، واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفتی NGL دهلران در محور دشتعباس به مورموری، ۱۱ کشته و ۱۳ مصدوم بر جای گذاشت.
تصاویر برخی مهندسان فوت شده حادثه دلخراش دهلران را مشاهده مینمایید.
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