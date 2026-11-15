به گزارش تابناک، واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفتی NGL دهلران در محور دشت‌عباس به مورموری، ۱۱ کشته و ۱۳ مصدوم بر جای گذاشت.

تصاویر برخی مهندسان فوت شده حادثه دلخراش دهلران را مشاهده می‌نمایید.











