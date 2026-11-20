به گزارش تابناک؛بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور تردد وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب-شمال از ساعت ۱۴ امروز تا اطلاع بعدی ممنوع است.

در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس محدوده‌های ماسال ولی آباد،‌محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب محدوده پل سفید، محور هراز مسیر شمال-جنوب محدوده سه‌راهی چلاو، آزادراه رشت-قزوین محدوده سراوان و پیرسرا و قدیم بومهن-تهران محدوده بازیافت ترافیک سنگین است.

در آزادراه کرج-قزوین محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیز ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین برخی محورهای استان خراسان رضوی و خراسان شمالی دارای بارش باران هستند.