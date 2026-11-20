به گزارش تابناک؛مشکلی که به طور حتم تقریبا تمام سه میلیارد کاربر این پلتفرم، دست‌کم یک بار با آن مواجه شده‌اند.

بیش از یک دهه پس از آنکه قابلیت استوری به یکی از بخش‌های اصلی اپلیکیشن اشتراک‌گذاری عکس اینستاگرام تبدیل شد، این پلتفرم امکان ویرایش پست‌ها را پس از انتشار در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

به گفته آدام موسری، رئیس اینستاگرام، کاربران می‌توانند بدون نیاز به حذف استوری غلط املایی یا موارد دیگر را اصلاح کنند.

با اعمال این تغییر، کاربران اینستاگرام ۱۵ دقیقه فرصت دارند تا استوری‌های خود را ویرایش کنند، بدون اینکه بازدیدها، لایک‌ها و پاسخ‌های دریافتی آنها از بین برود.

حذف کردن و بارگذاری مجدد یک استوری شاید در نگاه اول دردسر بزرگی به نظر نرسد، اما زمانی که این اتفاق در میان مجموعه‌ای از پست‌ها رخ می‌دهد، می‌تواند آزاردهنده باشد.

از آنجا که اسلایدهای استوری به ترتیب زمانی معکوس نمایش داده می‌شوند، اگر تصاویر دیگری بلافاصله قبل و بعد از یک پست قرار گرفته باشند، هیچ راهی وجود ندارد که آن پست را حذف و دوباره منتشر کنید و در همان جایگاه قبلی نمایش داده شود. این مسئله برای تولیدکنندگان محتوای حرفه‌ای یا مدیران شبکه‌های اجتماعی حتی بدتر است زیرا آنها باید نگران تأثیر انتشار مجدد محتوا بر آمار و شاخص‌های عملکردی خود باشند. بنابراین، اگرچه مهلت ۱۵ دقیقه‌ای ویرایش تنها انعطاف‌پذیری محدودی در اختیار کاربران قرار می‌دهد، اما این فرصت را فراهم می‌کند تا اشتباهاتی را که پس از انتشار محتوا متوجه شان شده‌اند را اصلاح کنند.

مشخص نیست چرا اجرای چنین تغییر به‌ظاهر بدیهی‌ای برای اینستاگرام تا این اندازه طول کشیده است. متا مدت‌هاست که به کاربران اجازه می‌دهد پست‌های معمولی اینستاگرام خود را پس از انتشار ویرایش کنند. موسری در این باره نوشت: «افراد زیادی درخواست این قابلیت را داشتند و من خوشحالم که بالاخره آن را در اختیار کاربران قرار می‌دهیم.»

این قابلیت در حال حاضر به‌تدریج برای کاربران فعال می‌شود. کاربران می‌توانند پس از در دسترس قرار گرفتن امکان ویرایش، از طریق منوی «بیشتر» (More) و انتخاب گزینه «ویرایش استوری» (Edit Story) ، تغییرات موردنظر خود را در استوری‌ها اعمال کنند. پست‌هایی که ویرایش شده باشند، هنگام مشاهده توسط سایر کاربران، برچسب «ویرایش‌شده» خواهند داشت.

اینستاگرام همچنین در حال اعمال تغییراتی در برخی بخش‌های ابزار ساخت استوری نیز هست. این اپلیکیشن گزینه‌های رنگ پس‌زمینه موجود را به‌روزرسانی می‌کند تا طیف‌های رنگی گرادیانی و جلوه‌های بصری دیگری را نیز شامل شوند. همچنین اشتراک‌گذاری و قالب‌بندی چندین تصویر به‌صورت هم‌زمان را آسان‌تر می‌کند.





منبع:انگجت