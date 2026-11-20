منابع عراقی اعلام کردند که نیروهای پلیس و حشد شعبی عراق برای استقرار در منطقه جرف النصر استان بابل آماده شده‌اند.

آماده شدن نیروهای پلیس و حشد شعبی عراق برای استقرار در جرف النصر

به گزارش تابناک؛ منابع عراقی اعلام کردند که نیروهای پلیس و حشد شعبی عراق برای استقرار در منطقه جرف النصر استان بابل آماده شده‌اند.

قرار است سرلشکر سعد معن رئیس اداره اطلاع رسانی امنیتی و صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و مسئولان الحشد الشعبی در حدود ساعت ۹ صبح امروز جمعه به وقت محلی کنفرانسی خبری در منطقه جرف النصر در شمال استان بابل برگزار کنند.

در پایان این کنفرانس، استقرار نیروهای امنیتی در سراسر جرف النصر آغاز خواهد شد.

گزارش‌های دریافتی از جرف النصر نشان می‌دهد نیروهای پلیس فدرال و نیروهای تیپ ۷۲ حشد شعبی برای استقرار در مواضع مشخص شده در منطقه پس از این کنفرانس خبری آماده شده‌اند.

منبع: واع