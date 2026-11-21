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تکنیک هدی زین العابدین برای پیچاندن حجاب!
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در فیلم کوتاه «این صداها واقعیست» به کارگردانی باران نیکراه مجری مراسمات که با تهیه کنندگی مشترک او و هدی زینالعابدین و بازی هدی زین العابدین ساخته شده، او در خود فیلم روسری را با کلاه گیس جابجا میکند که ظاهراً دور زدن حجاب رسمی در سینمای ایران است. این بخش از فیلم را میبینید.
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