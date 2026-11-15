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35 دیدگاه65517 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم

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سکانس جنجالی که باعث توقیف سریال یل شد

تعداد بازدید: ۱۶۰۷۳
کد خبر: 4202046 65517 بازدید تاریخ انتشار:
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سکانس جنجالی در آغوش گرفتن سهیلا رضوی بازیگر 72 ساله در نقش مادر بابک حمیدیان توسط حمیدیان که باعث توقیف سریال یل اثر تازه برادران محمود شد را می‌بینید.


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برچسب‌ها:
بابک حمیدیانویدیونبض خبرسهیلا رضویبغل کردندر آغوش کشیدنسریال یل

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۳۵
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۱۷
ناشناسکشور اتصال: IR

قرن یپبیست و یکم...

ناشناسکشور اتصال: IR

این سکانس مقدمه‌ی سکانسهای.‌.‌‌‌... خواهد بود!!!

ناشناسکشور اتصال: IR

در فرعنگ ما در شآن بانوان نیست که اینطور در فیلمها بازی کنند

ناشناسکشور اتصال: IR

حالا مثلا چه اشکالی داشت ؟؟؟؟
والا
واقعا تو جامعه نیستین؟

مسعودکشور اتصال: IR

درود بر کارگردان و بازیگرانش .....صحنه عالی خلق کردن

ناشناسکشور اتصال: CA

میگم اگر یک بچه بود اشکال نداشت. جای مادربزرگش بود

علیکشور اتصال: IR

واقعا باعث تأسف برازیباترین سکانس فیلم توقیف میشه

ناشناسکشور اتصال: IR
در پاسخ به ناشناس

بسیار صحنه تحریک امیزی بود من در چشم همه بچه ها را گرفتم نبینند منحرف بشوند

Nadi Abکشور اتصال: IR

واقعا تاسف باره
همین کارارو میکنید که کسی فیلم ایرانی نگاه نمیکنه..
بجای توقیف این سریال کاااش مشکلات مملکتو برطرف میکردید

ناشناسکشور اتصال: IR
در پاسخ به Nadi Ab

خیییییلی جنجالی بود

امینیکشور اتصال: IR

باسلام
جناب حمبدیان شخصیت با خوش سابقه و بی حاشیه ای هست این خانم بهش حجاب واجب نیست ولی باید دید در یک سریال تلویزیونی حتما باید رعایت شود

ناشناسکشور اتصال: IR
در پاسخ به ناشناس

صحنه جنسی و تحریک آمیز نبود ولی مخالفت با فرمان خالق بود

ناشناسکشور اتصال: IR

اطاعت خالق واجب تره یا یه سکانس فیلم!؟ بشر کی میخواد جلو خدا سر خم کنه نمیدونم؟ احتمالا روز حساب
این کارگردان با یه سکانس فیلم سرکشیش رو نشون میده یکی دیگم با اختلاس
هرکی هرجور دستش میرسه

ناشناسکشور اتصال: IR

اگر این دو بازیگر مَحرم هم بودند باز هم شایسته نبود چنین صحنه‌ای نمایش داده شود.

ناشناسکشور اتصال: IR
در پاسخ به ناشناس

شما دیگه پاک حلال خدا را هم منکر شدین و از خدا خداتر شدی

زهراکشور اتصال: IR

درسته که سن این دو بازیگر سن مادر و فرزنده ولی این دلیل بر مَحرم بودن نمیشه. لطفا حدود شرعی و قانونی رو در فیلمها و سریالها رعایت کنید.

احلام سعداویکشور اتصال: IR

وای خدا شفا بده😂😂😂😂

ناشناسکشور اتصال: IR
در پاسخ به ناشناس

😂 😂 😂

ناشناسکشور اتصال: IR
در پاسخ به ناشناس

فیلم را باید در قالب فیلم ببینی نه در قالب فضای خارج از فیلم. فیلم منعکس کننده فضای واقعی است و در واقعیت معمولا مادران پسرانشان را با عشق و علاقه به آغوش می کشند و می بوسند. اگر این بخش را از فیلم حذف کنند عملا جامعه ایران به صورت مکانیکی نمایش داده می شود نه واقعی.

ناشناسکشور اتصال: IR
در پاسخ به ناشناس

در واقعیت بین زن و شوهر کارهای دیگه هم می کنند پس با منطق شما باید نمایش داده شود؟

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