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سکانس جنجالی که باعث توقیف سریال یل شد
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سکانس جنجالی در آغوش گرفتن سهیلا رضوی بازیگر 72 ساله در نقش مادر بابک حمیدیان توسط حمیدیان که باعث توقیف سریال یل اثر تازه برادران محمود شد را میبینید.
نظرات بینندگان
قرن یپبیست و یکم...
این سکانس مقدمهی سکانسهای..... خواهد بود!!!
در فرعنگ ما در شآن بانوان نیست که اینطور در فیلمها بازی کنند
حالا مثلا چه اشکالی داشت ؟؟؟؟
والا
واقعا تو جامعه نیستین؟
درود بر کارگردان و بازیگرانش .....صحنه عالی خلق کردن
میگم اگر یک بچه بود اشکال نداشت. جای مادربزرگش بود
واقعا باعث تأسف برازیباترین سکانس فیلم توقیف میشه
بسیار صحنه تحریک امیزی بود من در چشم همه بچه ها را گرفتم نبینند منحرف بشوند
واقعا تاسف باره
همین کارارو میکنید که کسی فیلم ایرانی نگاه نمیکنه..
بجای توقیف این سریال کاااش مشکلات مملکتو برطرف میکردید
خیییییلی جنجالی بود
باسلام
جناب حمبدیان شخصیت با خوش سابقه و بی حاشیه ای هست این خانم بهش حجاب واجب نیست ولی باید دید در یک سریال تلویزیونی حتما باید رعایت شود
صحنه جنسی و تحریک آمیز نبود ولی مخالفت با فرمان خالق بود
اطاعت خالق واجب تره یا یه سکانس فیلم!؟ بشر کی میخواد جلو خدا سر خم کنه نمیدونم؟ احتمالا روز حساب
این کارگردان با یه سکانس فیلم سرکشیش رو نشون میده یکی دیگم با اختلاس
هرکی هرجور دستش میرسه
اگر این دو بازیگر مَحرم هم بودند باز هم شایسته نبود چنین صحنهای نمایش داده شود.
شما دیگه پاک حلال خدا را هم منکر شدین و از خدا خداتر شدی
درسته که سن این دو بازیگر سن مادر و فرزنده ولی این دلیل بر مَحرم بودن نمیشه. لطفا حدود شرعی و قانونی رو در فیلمها و سریالها رعایت کنید.
وای خدا شفا بده😂😂😂😂
😂 😂 😂
فیلم را باید در قالب فیلم ببینی نه در قالب فضای خارج از فیلم. فیلم منعکس کننده فضای واقعی است و در واقعیت معمولا مادران پسرانشان را با عشق و علاقه به آغوش می کشند و می بوسند. اگر این بخش را از فیلم حذف کنند عملا جامعه ایران به صورت مکانیکی نمایش داده می شود نه واقعی.
در واقعیت بین زن و شوهر کارهای دیگه هم می کنند پس با منطق شما باید نمایش داده شود؟
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