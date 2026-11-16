دعا برای افزایش مشتری در مغازه

دعا و توسل به خداوند متعال و اهل‌بیت (ع) برای بسیاری از افراد، راهی برای طلب رزق حلال، برکت در زندگی و رونق کسب و کار است. در منابع دینی نیز دعاها و اذکاری برای طلب روزی، گشایش و برکت نقل شده است.

به گزارش تابناک؛در ادامه، چند دعا و ذکر برای افزایش رزق، برکت در کسب‌وکار و طلب مشتری بیشتر را می‌خوانید.

دعای افزایش مشتری و رزق

یکی از دعاهایی که برای طلب رزق حلال و گشایش در کار خوانده می‌شود، این دعاست:

اَللَّهُمَّ یَا مُفَتِّحَ الْأَبْوَابِ، اِفْتَحْ لَنَا خَیْرَ الْبَابِ، اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا رِزْقًا حَلَالًا طَیِّبًا وَرِزْقًا وَاسِعًا بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

مضمون این دعا، درخواست گشایش درهای خیر و روزی حلال، پاک و گسترده از خداوند متعال است.

دعا برای رونق کسب و کار

در برخی منابع دعایی از امام صادق (ع) برای طلب رزق نقل شده است. در این دعا از خداوند خواسته می‌شود که برکت روز، رزق حلال و روزی گسترده نصیب انسان کند:

تَوَجَّهْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ بِلَا حَوْلٍ مِنِّی وَلَا قُوَّةٍ، وَلَکِنْ یَا رَبِّ بِحَوْلِکَ یَا رَبِّ وَقُوَّتِکَ أَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا مَا قَوَّیْتَنِی، اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بَرَکَةَ هَذَا الْیَوْمِ وَأَسْأَلُکَ بَرَکَةَ أَهْلِهِ، وَأَسْأَلُکَ أَنْ تَرْزُقَنِی مِنْ فَضْلِکَ رِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا طَیِّبًا مُبَارَکًا تَسُوقُهُ إِلَیَّ وَأَنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَةٍ.

این دعا بر درخواست برکت، روزی حلال و بهره‌مندی از فضل الهی تأکید دارد.

دعای امام باقر (ع) برای طلب رزق

در برخی منابع، دعایی از امام محمدباقر (ع) برای کسی که در بازار می‌نشیند نقل شده است:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ رِزْقًا حَلَالًا طَیِّبًا، وَأَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، وَأَعُوذُ بِکَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَیَمِینٍ کَاذِبَةٍ.

مضمون این دعا، درخواست روزی حلال و پاک و پناه بردن به خدا از ظلم، معامله زیان‌بار و سوگند دروغ است.

ذکر برای افزایش رزق و برکت

یکی دیگر از اذکاری که با نیت طلب رزق و گشایش خوانده می‌شود:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَکْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ کَثِیرًا، اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ وَرَحْمَتِکَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.

می‌توان این ذکر را با نیت تقرب به خداوند و طلب روزی حلال و برکت در کار خواند.

آیات قرآن برای طلب رزق و برکت

در کنار دعا و اذکار، برخی آیات قرآن نیز به دلیل مضمون آنها درباره رزق، تجارت، توکل و فضل الهی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

آیه ۲۹ و ۳۰ سوره فاطر

از آیاتی که به موضوع تجارت با خداوند و امید به فضل او اشاره دارد، آیات ۲۹ و ۳۰ سوره فاطر است:

إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ کِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً یَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

لِیُوَفِّیَهُمْ أُجُورَهُمْ وَیَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَکُورٌ

این آیات درباره کسانی است که قرآن می‌خوانند، نماز برپا می‌دارند و از آنچه خداوند روزی‌شان کرده در راه او انفاق می‌کنند و به تجارتی زیان‌ناپذیر با خداوند امید دارند.

آیه ۱۱۱ سوره توبه

آیه ۱۱۱ سوره توبه نیز با مفهوم «تجارت» میان مؤمنان و خداوند ارتباط دارد:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ…

این آیه در اصل درباره جهاد و معامله معنوی مؤمنان با خداوند است؛ بنابراین بهتر است آن را صرفاً به‌عنوان «دعای تضمینی برای فروش کالا» معرفی نکنیم.

آیه ۳۹ سوره کهف

یکی دیگر از آیاتی که در برخی مطالب مرتبط با برکت مال و توجه به قدرت خداوند مورد استفاده قرار می‌گیرد، آیه ۳۹ سوره کهف است:

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَکَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ…

مضمون این آیه یادآوری مشیت و قدرت خداوند است و می‌تواند با نیت توجه به خدا و پرهیز از غرور نسبت به مال و دارایی خوانده شود.

آیت‌الکرسی نیز از آیات پر فضیلتی است که بسیاری از افراد آن را برای طلب خیر، برکت و افزایش رزق و روزی می‌خوانند.

دعای افزایش مشتری در مغازه

اگر هدف شما از خواندن دعا، رونق کسب‌وکار و افزایش مشتری در مغازه است، می‌توانید پیش از شروع کار از خداوند طلب روزی حلال و برکت کنید و این دعا را بخوانید:

اَللَّهُمَّ یَا مُفَتِّحَ الْأَبْوَابِ، اِفْتَحْ لَنَا خَیْرَ الْبَابِ، اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا رِزْقًا حَلَالًا طَیِّبًا وَرِزْقًا وَاسِعًا بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

پس از آن می‌توانید صلوات بفرستید و کار خود را با نیت خدمت درست به مشتری و کسب روزی حلال آغاز کنید.

برای افزایش مشتری فقط به دعا اکتفا نکنید

دعا و توکل می‌تواند برای مؤمنان وسیله‌ای برای آرامش، امید و طلب برکت باشد، اما نباید انتظار داشت که صرف خواندن یک دعا، بدون تلاش و رعایت اصول کسب‌وکار، فروش را به‌صورت قطعی افزایش دهد.

برای رونق گرفتن یک مغازه یا کسب‌وکار، در کنار دعا و توکل به این موارد نیز توجه کنید:

با مشتری با احترام و خوش‌رویی رفتار کنید.

از کم‌فروشی و گران‌فروشی پرهیز کنید.

کیفیت کالا یا خدمات خود را حفظ کنید.

قیمت‌گذاری منصفانه داشته باشید.

به تعهدات خود در برابر مشتری عمل کنید.

از تبلیغات و معرفی درست کسب‌وکار استفاده کنید.

نیاز و سلیقه مشتریان را بشناسید.

برای مشتریان قدیمی ارزش و امتیاز ویژه در نظر بگیرید.

درآمد خود را از راه حلال به دست آورید.

در واقع، دعا و تلاش می‌توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ انسان از خداوند روزی و برکت می‌خواهد و هم‌زمان برای بهتر شدن کسب‌وکار خود نیز تلاش می‌کند.

در نهایت، در کنار دعا، صداقت، کسب روزی حلال، رعایت حق مشتری و تلاش برای بهبود کسب‌وکار نیز اهمیت زیادی دارد.





منبع: رکنا