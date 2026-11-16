شماره سخنگوی بسیج روی آنتن زنده اعلام شد!

به گزارش تابناک، ایمان تاجیک، سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری و پس از اعلام شماره همراهش در پخش زنده گفت: من هیچوقت گوشی همراهم نیست، پیامک بدید!ستضعفین در نشست خبری و پس از اعلام شماره همراهش در پخش زنده گفت: من هیچوقت گوشی همراهم نیست، پیامک بدید!