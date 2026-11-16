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شماره سخنگوی بسیج روی آنتن زنده اعلام شد!
اعلام شماره تلفن همراه سخنگوی بسیج در پخش زنده نشست خبری با واکنش جالب او همراه شد.
به گزارش تابناک، ایمان تاجیک، سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری و پس از اعلام شماره همراهش در پخش زنده گفت: من هیچوقت گوشی همراهم نیست، پیامک بدید!ستضعفین در نشست خبری و پس از اعلام شماره همراهش در پخش زنده گفت: من هیچوقت گوشی همراهم نیست، پیامک بدید!
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