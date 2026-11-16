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شماره سخنگوی بسیج روی آنتن زنده اعلام شد!

اعلام شماره تلفن همراه سخنگوی بسیج در پخش زنده نشست خبری با واکنش جالب او همراه شد.

کد خبر: 4202259تاریخ انتشار: 1626 بازدید

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به گزارش تابناک، ایمان تاجیک، سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری و پس از اعلام شماره همراهش در پخش زنده گفت: من هیچوقت گوشی همراهم نیست، پیامک بدید!ستضعفین در نشست خبری و پس از اعلام شماره همراهش در پخش زنده گفت: من هیچوقت گوشی همراهم نیست، پیامک بدید!

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برچسب ها

آنتن زندهایمان تاجیکسخنگوی بسیج

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