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سخنگوی وعده صادق، سخنگوی بسیج شد

طی حکمی از سوی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سرهنگ دوم پاسدار ایمان تاجیک به عنوان سخنگوی این سازمان منصوب شد.

کد خبر: 4201806تاریخ انتشار: 411 بازدید

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به گزارش تابناک، طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سرهنگ دوم پاسدار ایمان تاجیک به عنوان سخنگوی این سازمان منصوب شد.

سرهنگ تاجیک در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مسئولیت سخنگویی عملیات وعده صادق سه را بر عهده داشت.

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برچسب ها

سخنگوسازمان بسیجحجت الاسلام طائبایمان تاجیک

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