411بازدید
سخنگوی وعده صادق، سخنگوی بسیج شد
طی حکمی از سوی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سرهنگ دوم پاسدار ایمان تاجیک به عنوان سخنگوی این سازمان منصوب شد.
به گزارش تابناک، طی حکمی از سوی حجتالاسلام والمسلمین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سرهنگ دوم پاسدار ایمان تاجیک به عنوان سخنگوی این سازمان منصوب شد.
سرهنگ تاجیک در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مسئولیت سخنگویی عملیات وعده صادق سه را بر عهده داشت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.