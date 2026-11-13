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واکنش عراق درباره درخواست آمریکا برای بستن مرزهای ایران

«فؤاد حسین» با بیان اینکه عراق نمی‌تواند مرزهایش را به‌روی ایران ببندد، گفت اجرای این خواسته آمریکا، نوعی تحریم علیه مردم عراق خواهد بود و بغداد تا کنون آن را اجرا نکرده است.

کد خبر: 4201662تاریخ انتشار: 1086 بازدید۰

فواد حسین وزبر خارجه عراق
به گزارش تابناک، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: نمی‌توانیم مرزهایمان با ایران را ببندیم. فشار آمریکا برای بستن گذرگاه‌های مرزی و اعمال محاصره علیه ایران مرتبط با یک سیاست کلی در مورد تحریم‌ها است. اجرای این خواسته دشوار است و این نوعی تحریم علیه مردم عراق خواهد بود. تا این لحظه، آن را اجرا نکرده‌ایم. اما با طرف آمریکایی در حال مذاکره هستیم. چون امکان‌پذیر نیست.

این جنگ به کل منطقه مربوط می‌شود

فواد حسین در ادامه مصاحبه با فرانس پرس در پاسخ به این سؤال که آیا ایران حضور نظامی در عراق دارد؟ گفت: نه، فکر نمی‌کنم چنین باشد. از نظر نظامی، آن‌ها در عراق حضور ندارند. منظورم این است که اگر صحبت از یگان‌های نظامی، یعنی یگان‌های نظامی ایران در عراق، باشد، چنین حضوری وجود ندارد.

وزیر خارجه عراق همچنن گفت: وضعیت نه جنگ و نه صلح نمی‌تواند ادامه یابد. یا اوضاع به سمت صلح پیش می‌رود و یا به سمت جنگ. کشورهای بسیاری در تلاش هستند، زیرا این جنگ دیگر صرفاً جنگی میان ایالات متحده و اسرائیل در یک سو، و ایران در سوی دیگر نیست. در واقع، این جنگ به کل منطقه مربوط می‌شود و عراق نیز درگیر آن شده است. بنابراین، وظیفه ماست که میانجی‌گری کنیم یا برای آرام کردن اوضاع تلاش نماییم.

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برچسب ها

عراقآمریکاایرانجنگبستن مرزها

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