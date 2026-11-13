گروه استان‌ها - امام جمعه شهرستان دماوند با اشاره به ناتوانی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی گفت: آمریکا چه در جنگ نظامی و چه در جنگ اقتصادی و دیپلماتیک شکست خورده و هیچ راهی برای پیروزی ندارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، حجت‌الاسلام « کاظم فتاح دماوندی» امام جمعه شهرستان دماوند در خطبه نماز جمعه این هفته شهرستان دماوند، ضمن سفارش نمازگزاران به تقوا و پرهیزگاری، فرا رسیدن ۲۴ آبان، روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار و هفته کتاب و کتابخوانی و همچنین سالروز رحلت و بزرگداشت مرحوم علامه آیت‌الله محمد حسین طباطبایی را گرامی داشت و به روح این عالم و مفسر بزرگ قرآن درود و صلوات فرستاد.

علاامه طباطبایی؛ مفسر ممتاز قرآن کریم

وی آیت‌الله طباطبایی را دانشمندی عظیم‌الشأن، عارفی جلیل‌القدر، فیلسوفی بزرگ و مفسری ممتاز قرآن کریم دانست که رحلتش برای جهان اسلام و تشیع ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر بود و افزود: علامه طباطبایی از یک سو به مفاهیم و معارف اسلام ناب و اصیل التزام عملی و علمی داشت و از سوی دیگر نسبت به پیامبر عزیز و آل او ارادت عمیق داشت.

المیزان؛ سند حقانیت شیعه و اسلام

امام جمعه دماوند، تفسیر المیزان را حاصل ۲۰ سال تلاش ارزشمند علامه طباطبایی و سند حقانیت شیعه و اسلام ما خواند و اظهار کرد: تفسیر قرآن با قرآن، کار بزرگ علامه طباطبایی در اثر گرانسنگ المیزان است.

فتاح دماوندی با اشاره به تربیت شاگردان انقلابی همچون شهیدان مطهری، بهشتی، قدوسی، مفتح، باهنر و محلاتی و علمای بزرگی همچون آیات عظام جوادی آملی، خزعلی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی، ابراهیم امینی، سبحانی، مظاهری، مصباح یزدی، مهدوی کنی و امامی کاشانی، این امر را نشان‌دهنده همراهی این عالم الهی با نهضت امام خمینی در پشتیبانی از انقلاب اسلامی دانست و گفت: علامه سید محمد حسین طباطبایی از بنیانگذاران روشنفکری اسلامی و مذهبی و از مخالفان روشنفکری غربی و غیرالهی بود.

کتابخوانی از نگاه امام؛ عادت فرهنگی و نیاز روزمره

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت خواندن و یادگیری در اسلام خاطرنشان کرد: اولین خطاب خدای متعال به پیامبر اکرم (ص) این است که بخوان و قرآن کریم از قلم و آنچه نگاشته می‌شود تجلیل می‌کند.

خطیب نماز جمعه دماوند، کتابخوانی را از دیدگاه رهبر شهید انقلاب یک واجب دینی و تکلیف شرعی دانست و افزود: از نظر امام شهید ایران، کتابخوانی باید به یک عادت فرهنگی و نیاز روزمره تبدیل شود.

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی با بیان اینکه خواندن کتاب‌های خوب و مفید غذای روح و فکر ماست، تصریح کرد: باید در انتخاب آنچه می‌خوانیم دقت کنیم و خرید کتاب باید یکی از مخارج اصلی خانواده‌ها باشد.

دولت‌ها در قبال تغذیه فکری مردم مسئولیت دارند

وی با اشاره به مسئولیت دولت‌ها در قبال تغذیه فکری مردم گفت: دولت‌ها همچنان که برای تأمین معیشت جسمی مردم وظیفه دارند، در قبال تغذیه فکری و پشتیبانی از نویسندگان و در جهت گسترش کتابخوانی و توسعه کتابخانه‌ها مسئولیت دارند.

امام جمعه دماوند در ادامه از استاندار تهران به خاطر دستور مهم تکمیل کتابخانه بزرگ مهندس پیمان تشکر کرد و از مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، شهردار دماوند و فرماندار شهرستان دماوند به جهت پشتیبانی و پیگیری تکمیل کتابخانه مهندس پیمان تقدیر و تشکر کرد.

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی با تأکید بر اینکه کتابخانه‌های شهرستان دماوند به تجهیز و پشتیبانی بیشتر دولتی و مردمی نیازمندند، گفت: کتابخانه خانه دوم هر دانش‌آموز و هر دانشجو است و تقویت کتابخانه‌ها و تشویق کتابخوان‌ها باعث تقویت فرهنگ ایرانی-اسلامی ما می‌شود.

وی هفته کتاب و کتابخوانی را به همه فعالان عرصه خواندن و نوشتن و نویسندگان و ناشران محترم کتاب تهنیت گفته و از زحمات خادمان این عرصه ارزشمند تشکر و قدردانی کرد.

گرامیداشت سالروز شهادت شهید تهرانی مقدم و شهدای هوافضا

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از خطبه‌ها، سالروز شهادت حاج حسن تهرانی مقدم و جمعی از یاران بااخلاصش را گرامی داشت و به ارواح مطهر شهدای عزیز هوافضا درود و صلوات فرستاد و اظهار کرد: شهید تهرانی مقدم پدر صنعت موشکی ایران و نماد خودباوری، تلاش علمی، نوآوری و استقلال فناورانه در حوزه دفاعی و موشکی ایران است.

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی با بیان اینکه شهید تهرانی مقدم و یارانش دانش بومی موشکی را به قدرت ملی تبدیل کردند، افزود: آنان در اوج تحریم‌ها و فشارهای خارجی و محدودیت شدید منابع، توان بازدارندگی ایران را بالا بردند.

وی با اشاره به اینکه شهیدان تهرانی مقدم، کاظمی، سلامی، حاجی‌زاده، باقری، شیخیان و طاهرپور با تقویت بنیه موشکی و با حملات برق‌آسای خود لرزه بر تن دشمن صهیونی و آمریکایی انداختند و بر عزت ایران اسلامی افزودند، گفت: قرآن کریم خطاب به مسلمانان دستور می‌دهد تا می‌توانید قدرت و قوت نظامی خود علیه دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بالا ببرید تا آنها از شما بترسند.

آمریکا از نیروهای مسلح ایران می‌ترسد

خطیب نماز جمعه دماوند با بیان اینکه امروز آمریکایی که بودجه نظامی‌اش ۱۱۰ برابر بودجه نظامی ماست از نیروهای مسلح ایران و از این ملت بزرگ و شجاع می‌ترسد، پرسید: آیا این افتخار نیست؟

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی در ادامه به نقل از آیت‌الله العظمی جوادی آملی گفت: باید نسبت به شهید تهرانی مقدم بگوییم سلام الله علیه؛ کدام یک از اصحاب پیغمبر این خدمت را به دین کردند؟ او بود که عاقلانه و خردمندانه موشک ساخت و در روز خطر کشور اسلامی را حفظ کرد. چرا سلام الله علیه نگوییم؟

وی با تأکید بر اینکه دانشمندان موشکی و پهپادی ایران هزینه جنگ علیه کشور اسلامی ما را بالا بردند، گفت: به اعتراف یک سناتور دموکرات آمریکایی، مردم آمریکا از جنگ احمقانه‌ای که ترامپ علیه ایران راه انداخته خسته شده‌اند، چون این جنگ قیمت بنزین و مواد غذایی را در آمریکا بالا برده است.

امام جمعه دماوند افزود: یک دانشمند برجسته علوم سیاسی آمریکا می‌گوید آمریکا درمانده شده و هیچ راهی برای پیروزی ندارد. او می‌گوید ما این جنگ را باختیم و هیچ نشانه‌ای برای تسلیم شدن ایران دیده نمی‌شود.

۴۵ میلیارد دلار هزینه جنگ آمریکا علیه ایران

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی با بیان اینکه آمریکا در جنگ با ایران به بن‌بست رسیده است، تصریح کرد: آمریکا باید پول زیادی خرج کند تا به شرایط قبل از جنگ ۴۰ روزه بازگردد و این نتیجه حماقت و ماجراجویی ترامپ است. ۴۵ میلیارد دلار هزینه جنگ آمریکا علیه ایران تاکنون است و از این به بعدش را خدا می‌داند.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا می‌داند اگر بخواهد جنگ نظامی را دوباره شعله‌ور کند خودش در آتش آن خواهد سوخت و اگر بخواهد از طریق دیپلماتیک به این جنگ فیصله دهد باید شروط هفت‌گانه ایران را بپذیرد و امتیازات فراوانی به ما بدهد.

آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ شدید به هر تجاوز

امام جمعه دماوند با تأکید بر اینکه ترامپ چه بخواهد و چه نخواهد در جنگ با ایران شکست خورده است، گفت: گزینه جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا هجوم پیش‌دستانه در برابر هر تهدیدی است و نیروهای مسلح ایران آماده‌اند تا به تجاوز احتمالی دشمن با شدیدترین ضربات پاسخ دهند.

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی با اشاره به اینکه برخی مقامات بلندپایه آمریکا به دلیل تهدید ایران از ترس جان خود به پایگاه‌های نظامی پناه برده‌اند، خطاب به آنان گفت: هرجا که باشید مرگ به سراغ شما خواهد آمد اگرچه در قلعه‌های مستحکم باشید.

وی تأکید کرد: در جنگ بعدی تمام پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا و حتی اروپا مورد هجوم حملات مرگبار ایران قرار خواهد گرفت و جمهوری اسلامی ایران برای شکستن محاصره دریایی و اقتصادی دشمن برنامه‌هایی دارد که در دست اقدام است.

غزه؛ منطقه جنگ‌زده، محاصره‌شده، سیل‌زده و قحطی‌زده

امام جمعه دماوند در پایان با تأکید بر اینکه همه ما برای نجات مظلومان غزه وظیفه داریم، گفت: همه باید یاریگر کودکان بی‌پناه غزه باشیم. اوضاع انسانی در غزه بسیار وخیم است و بارندگی‌های اخیر باعث آب‌گرفتگی چادرهای آوارگان شده است.

وظیفه همه مسلمانان در قبال مردم مظلوم غزه

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی افزود: صدها هزار نفر از مردم غزه این روزها و شب‌ها را بدون سرپناه مناسب و بدون وسایل گرمایشی و با گرسنگی سپری می‌کنند. غزه اکنون یک منطقه جنگ‌زده، محاصره‌شده، سیل‌زده و قحطی‌زده است و همه مسلمانان و همه انسان‌ها در قبال مردم ستم‌دیده غزه وظیفه دارند.

وی اعلام انزجار جهانی از جنایات صهیونیست‌ها و برآوردن فریاد مرگ بر اسرائیل را کوچک‌ترین کاری دانست که باید برای دفاع از مردم غزه انجام دهیم و گفت: مردم بی‌پناه غزه به کمک‌های مالی، غذایی و پوشاکی نیازمندند و دعا برای نجات مظلومان را فراموش نکنیم.