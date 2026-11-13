گروه استان‌ها - امام جمعه شهرری، شکست دونالد ترامپ در انتخابات را از پیامدهای ایستادگی ایران دانست و گفت ملت ایران با مقاومت خود، نخستین گام پیروزی را برداشت و این دستاورد را به مردم جهان هدیه داد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، حجت‌الاسلام «سیدعلی شاهچراغی» امام جمعه شهرری در خطبه‌های نماز این هفته با اشاره به تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام در کشور گفت: هر سال هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، پیکر شماری از شهدای گمنام در شهرهای مختلف تشییع می‌شود؛ شهدایی که پس از سال‌ها دوری از وطن به کشور بازمی‌گردند و مورد استقبال مردم قرار می‌گیرند.

وی همچنین به انتظار خانواده‌های شهدا برای بازگشت پیکر فرزندانشان اشاره کرد و از مردم خواست در محافل و مجالسی که به نام شهدا برگزار می‌شود حضور پیدا کنند و به آنان ادای احترام کنند.

حجت‌الاسلام شاهچراغی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت مردم غزه و لبنان، شرایط آوارگان را موجب آزردگی خاطر مسلمانان دانست و گفت: مردم غزه در چادرها و در شرایط سخت زندگی می‌کنند. او با اشاره به بارندگی‌ها و سرمای هوا، مدعی شد شماری از کودکان بر اثر سرما جان خود را از دست داده‌اند. او همچنین گفت شیعیان آواره لبنان نیز در شرایط مشابهی به سر می‌برند و از نمازگزاران خواست برای نجات مردم این مناطق و کوتاه‌شدن دست دشمنان از آنان دعا کنند.

امام جمعه شهرری در ادامه سخنانش با انتقاد از تصمیم دولت بحرین برای محاکمه حدود ۶۰ عالم شیعه گفت: شماری از این افراد ممکن است با اتهاماتی از جمله جاسوسی برای ایران روبه‌رو شوند. او این اتهام‌ها را «واهی» خواند و گفت به گفته او، برای این ادعاها سند و مدرکی ارائه نشده است.

وی با انتقاد از مواضع دولت بحرین، این دولت را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم کرد و گفت: بحرین در جریان تحولات و درگیری‌های اخیر نیز در کنار آمریکا و اسرائیل قرار داشته است.

حجت‌الاسلام شاهچراغی هشدار داد برخورد با عالمان شیعه می‌تواند با واکنش مردم بحرین روبه‌رو شود و گفت جوانان این کشور در برابر چنین اقداماتی سکوت نخواهند کرد. او در این بخش از سخنانش درباره پیامدهای این تصمیم برای دولت بحرین هشدار داد.

امام جمعه شهرری در بخش دیگری از خطبه‌ها، آنچه را «پیروزی مقتدرانه جمهوری اسلامی و مردم ایران» خواند، نتیجه ایستادگی و مقاومت دانست. او مدعی شد شکست دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در انتخابات، از پیامدهای مقاومت ایران بوده و آن را «اولین قدم پیروزی» توصیف کرد.

وی گفت: ملت ایران با ایستادگی خود، به گفته او، این پیروزی را به مردم دنیا هدیه داده است.

امام جمعه شهرری با اشاره به سخنان پیشین امام خمینی(ره) درباره جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، گفت پس از شکست کارتر در ماجرای گروگان‌گیری و عملیات طبس، امام خمینی(ره) گفته بود او باید شغلی غیر از ریاست‌جمهوری انتخاب کند.

وی این سخنان را با وضعیت کنونی آمریکا مقایسه کرد و گفت ترامپ نیز باید به فعالیتی غیر از ریاست‌جمهوری روی بیاورد. او همچنین مدعی شکست حزب ترامپ در انتخابات شد و این نتیجه را نخستین انتقام ملت ایران از ترامپ و اسرائیل دانست.

حجت‌الاسلام شاهچراغی در ادامه، از آنچه او اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره دلایل شکست ترامپ خواند، یاد کرد و گفت برخی در آمریکا، جنگ با ایران و پیامدهای اقتصادی آن را از عوامل شکست ترامپ دانسته‌اند. او همچنین گفت مواضع ترامپ در قبال ایران تغییر کرده و به گفته او، ترامپ برای یافتن راهی جهت پایان‌دادن به جنگ، از امیر قطر خواسته است میانجی‌گری کند.

حجت‌الاسلام شاهچراغی افزود: پس از آن، ترامپ به چین نیز متوسل شده تا برای پایان‌دادن به جنگ و آغاز گفت‌وگو با ایران کمک کند.

وی با نقل سخنانی از آیت‌الله جوادی آملی، آنچه را دستاوردهای ایران در رویارویی با آمریکا و اسرائیل خواند، «معجزه و نصرت الهی» توصیف کرد و گفت مردم باید بابت این دستاوردها شاکر باشند. شاهچراغی مدعی شد در جریان جنگ، حدود ۲۰ پایگاه راهبردی آمریکا در منطقه از بین رفته یا از کار افتاده و بیش از ۲۰۰ هواپیما، پهپاد، بالگرد و هواپیمای سوخت‌رسان پیشرفته نیز نابود شده‌اند. این ادعاها در خطبه‌های نماز جمعه مطرح شد.

امام جمعه شهرری همچنین مدعی شد در جریان این تحولات، تنگه هرمز و باب‌المندب بسته شده و پیامدهای آن بر تأمین انرژی و وضعیت اقتصادی آمریکا و کشورهای اروپایی اثر گذاشته است.

وی گفت افزایش فشار بر تأمین نفت، گاز، گازوئیل و بنزین، کشورهای مختلف را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است

حجت‌الاسلام شاهچراغی با اشاره به اینکه به گفته او آمریکا قصد داشته در مدت کوتاهی به نظام جمهوری اسلامی پایان دهد، گفت ایران در برابر این جنگ مقاومت کرده و توانسته است نظام خود را حفظ کند. او در ادامه افزود: «هرکس با ایران دربیفتد، تاوانش را باید پس بدهد؛ چه در خانه خودش و چه در میدان.»

وی در پایان سخنانش با اشاره به مواضع رهبر جمهوری اسلامی، مردم، دولت و دستگاه دیپلماسی گفت موضع آنان در برابر تحولات اخیر یکسان است.

حجت‌الاسلام شاهچراغی تأکید کرد تا زمانی که «هفت شرط» اعلام‌شده از سوی جمهوری اسلامی محقق نشود، مذاکره‌ای انجام نخواهد شد.